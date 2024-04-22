Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε χορτολιβαδική έκταση στην Πάρο επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Νάουσας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, οι οποίες, ωστόσο, αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.30 στην περιοχή Έλητας Πάρου σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά σε κατοικίες, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ακόμη, στο σημείο συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πυργάκι Παροικιάς προκειμένου να απομακρυνθούν προς Παραλία Παροικιάς, λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς-Νάουσας.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πυργάκι Παροικιάς απομακρυνθείτε προς Παραλία Παροικιάς. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, σημείωσε ότι στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που σπρώχνουν τη φωτιά σε κατοικημένη περιοχή.

Εξήγησε ότι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τον δρόμο Παροικιάς -Νάουσας.

Ο αντιπεριφειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, σημείωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ότι ήδη ξεκίνησε ένα ελικόπτερο ενώ αναμένεται σύντομα ένα ακόμα από την Αθήνα.

Είπε επίσης ότι στην Πάρο φτάνει και ένα όχημα από Νάξο.

Ο κ. Λεονταρίτης εξήγησε ότι η φωτιά καίει σε ένα αλσάκι κοντά στην Παροικιά, το μέτωπο είναι επικίνδυνο λόγω των ισχυρών ανέμων οι οποίοι σπρώχνουν τη φωτιά σε κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση επί της Επαρχιακής Οδού Παροικιάς -Νάουσας στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2024

Πηγή: skai.gr

