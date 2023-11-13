Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος: Δεν ισχύουν οι επιθέσεις ενόπλων από Αλ Κοντς

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταδίκασε απόψε τους «ψευδείς ισχυρισμούς» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) περί επιθέσεων που δέχθηκαν από ενόπλους που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλ Κοντς στη Γάζα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), κάνει λόγο για κραυγαλέα απόπειρα αιτιολόγησης της πολιορκίας και των πληγμάτων στο νοσοκομείο, που συνιστούν «σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν συλλέξει στοιχεία που αποδεικνύουν πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να εξαπολύσει επιθέσεις. Στον επίσημο λογαριασμό των IDF στην πλατφόρμα X είχε αναρτηθεί νωρίτερα σήμερα βίντεο στο οποίο διακρίνονται ένοπλοι που εξαπολύουν επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, συνοδευόμενο από το σχόλιο «Τι κάνουν αυτοί οι τρομοκράτες της Χαμάς με RPG (σ.σ. ρουκετοβόλο) στο νοσοκομείο Αλ Κοντς;».

Λίγες ώρες αργότερα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διέψευσε τους «αβάσιμους ισχυρισμούς», υπογραμμίζοντας ότι στο επίμαχο βίντεο «φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένοπλοι πλησιάζουν από (παρακείμενο) δρόμο, ενώ άρματα μάχης των δυνάμεων κατοχής βρίσκονται μπροστά στο νοσοκομείο», θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή γιατρών, νοσηλευτών και ασθενών.

Επαναλαμβάνει πως δεν υπάρχουν ένοπλοι στις εγκαταστάσεις του Αλ Κοντς, συμπληρώνοντας πως μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονται μόνο «ασθενείς, οι οικογένειές τους και το ιατρικό προσωπικό», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

