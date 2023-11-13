Ο Μπάιντεν ευελπιστεί η IDF θα μεριμνήσoyn για προστασία του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προέτρεψε εμμέσως τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να μεριμνήσουν για την προστασία του νοσοκομείου Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου στη Γάζα, εν μέσω αναφορών για κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

«Ελπίδα και προσδοκία μου είναι να υπάρξουν λιγότερες παρεμβάσεις στην περιοχή του νοσοκομείου», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν έχει εκφράσει ανησυχία για το θέμα στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Το νοσοκομείο πρέπει να προστατεύεται», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ συμμερίζεται την άποψη του Λευκού Οίκου ότι πρέπει να αποφεύγονται μάχες κοντά σε νοσοκομεία της Γάζας. Σημείωσε επίσης ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει πως είναι έτοιμη να παράσχει καύσιμα στα νοσοκομεία προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

