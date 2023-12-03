Πάπας Φραγκίσκος: «Οδυνηρή» η κατάρρευση της εκεχειρίας Ισραήλ - Χαμάς

«Οδυνηρή» χαρακτήρισε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος την κατάρρευση της εκεχειρίας της Χαμάς με το Ισραήλ και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν.

Ο πάπας είπε ακόμη ότι η σκέψη του είναι με τους ανθρώπους εκείνους που είναι ακόμη όμηροι στη Γάζα και με την έλλειψη των απαραίτητων αγαθών στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το μήνυμα του πάπα, ο οποίος πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού, διάβασε ένας βοηθός του κατά τη διάρκεια του σημερινού του κηρύγματος, το οποίο εκφώνησε από τον εσωτερικό χώρο της κατοικίας του στο Βατικανό και όχι από το μπαλκόνι που βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.