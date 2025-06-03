Οι δομινικανές υπηρεσίες μετανάστευσης συνέλαβαν μέσα σ’ έναν μήνα πάνω από 2.000 υπηκόους Αϊτής, ανάμεσά τους εκατοντάδες κυοφορούσες και ετοιμόγεννες, κατά τη διάρκεια ελέγχων στοιχείων στα νοσοκομεία, μέτρο που άρχισε να εφαρμόζεται τον Απρίλιο, σύμφωνα με απολογισμό που περιήλθε χθες Δευτέρα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας κατέστησαν υποχρεωτικό από την 21η Απριλίου οι αλλοδαποί να παρουσιάζουν έγγραφα όταν πάνε σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας και προχωρούν σε απελάσεις όσων δεν έχουν άδειες παραμονής αφού τους παρασχεθούν φροντίδες.

Ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Αμπιναδέρ έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης από τη γειτονική Αϊτή, χώρα βυθισμένη σε πολυδιάστατη και χρόνια κρίση, σε άρμα μάχης του τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνησή του διέταξε μαζικές απελάσεις, το κλείσιμο μεγάλου μέρους των συνόρων, την αναστολή των αεροπορικών συνδέσεων και την ανέγερση αντιμεταναστευτικού τείχους κατά μήκος της μεθορίου των δυο κρατών που μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα.

Μεταξύ της 21ης Απριλίου και της 30ής Μαΐου, η γενική διεύθυνση μετανάστευσης (DGM) διεξήγαγε 642 επιχειρήσεις σε απροσδιόριστο αριθμό νοσοκομείων και έθεσε υπό κράτηση συνολικά 2.188 ανθρώπους.

Ανάμεσά τους ήταν 1.187 γυναίκες. Από το σύνολο αυτό, 186 ήταν έγκυες και 559 είχαν γεννήσει πρόσφατα. Οι αρχές συνέλαβαν επίσης 648 νήπια και παιδιά και 353 άνδρες.

Η DGM είχε αναφέρει την προηγουμένη ότι η εθνική υπηρεσία υγείας (SNS) καταγράφει «αξιοσημείωτη μείωση των ροών μεταναστών χωρίς χαρτιά» στα δημόσια νοσοκομεία.

Τα Ηνωμένα Έθνη επέκριναν έντονα το νέο πρωτόκολλο των δομινικανών αρχών, ζητώντας να τηρηθούν από πλευράς τους «οι δεσμεύσεις για την προστασία ευάλωτων ανθρώπων».

Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών της χρονιάς, οι αρχές απέλασαν περισσότερους από 143.000 υπηκόους Αϊτής χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Το 2024, ο αριθμός των απελάσεων ήταν 267.215.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, σπαράσσεται εδώ και χρόνια από τη βία συμμοριών, που κατηγορούνται για φόνους, βιασμούς, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, πρόβλημα που επιτείνει η χρόνια πολιτική αστάθεια. Η βία έχει κλιμακωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο κι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι είναι πλέον πάνω από ένα εκατομμύριο, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

