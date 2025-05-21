Ο ΟΗΕ καταδικάζει την απέλαση εγκύων και θηλαζουσών από τη Δομινικανή Δημοκρατία στην Αϊτή

Ο ΟΗΕ επέκρινε χθες Τρίτη την απέλαση μέσα σ’ έναν μήνα και κατά «παραβίαση των διεθνών κανόνων» την απέλαση σχεδόν χιλίων εγκύων και θηλαζουσών από τις αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Αϊτή, χώρα που σπαράσσεται από τη βία των συμμοριών.

Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις σε ανακοίνωσή της τόνισε πως «εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών που απελαύνονται από τη Δομινικανή Δημοκρατία στην Αϊτή, κατά παραβίαση των διεθνών κανόνων».

Από την 22η Απριλίου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνεργασία κυρίως με τις αϊτινές αρχές, «παρείχε βοήθεια σε κατά μέσον όρο 15 έγκυες και 15 θηλάζουσες την ημέρα» σε δυο διελεύσεις στα σύνορα των δυο κρατών, τα οποία μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ΟΗΕ δεν διευκρίνισε την εθνικότητα των γυναικών. Πάντως, ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ έχει μετατρέψει την πάταξη της μετανάστευσης από την Αϊτή σε άρμα μάχης του τα τελευταία χρόνια.

Οι αρχές ζητούν από την 21η Απριλίου χαρτιά από τους αλλοδαπούς που πάνε σε νοσοκομεία κι απελαύνουν όσους δεν έχουν άδειες νόμιμης παραμονής μόλις τους προσφερθούν φροντίδες.

Συνολικά σχεδόν 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους «ολοένα μεγαλύτερος αριθμός πολύ ευάλωτων γυναικών», απελάθηκαν στην Αϊτή μέσω των χερσαίων συνόρων, αριθμός «ρεκόρ σε περίοδο ενός μήνα», σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την προστασία ευάλωτων ανθρώπων», τόνισε στην ανακοίνωση η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στην Αϊτή, η Ουλρίκα Ρίτσαρντσον.

«Οι απελάσεις αυτές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες από ανθρωπιστική σκοπιά και από αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όταν αφορούν έγκυες και μητέρες με πολύ μικρά παιδιά», επέμεινε.

Ο ΟΗΕ καλεί «οι μεταναστευτικές πολιτικές να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και να υπάρξει «περισσότερη περιφερειακή αλληλεγγύη για να αντιμετωπιστεί μια κρίση που ξεπερνά τα σύνορα και θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ζωές χιλιάδες ανθρώπων».

Η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, η Αϊτή, σπαράσσεται εδώ και χρόνια από τη βία συμμοριών, που κατηγορούνται για φόνους, βιασμούς, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, πρόβλημα που επιτείνει η χρόνια πολιτική αστάθεια.

Η βία κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο τον τελευταίο χρόνο. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Αϊτής εξαιτίας της δράσης συμμοριών έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο.

