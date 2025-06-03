Ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ εξέφρασε χθες Δευτέρα την αισιοδοξία του για τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο με την Ινδία, ώστε η χώρα να μην υφίσταται πλέον τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρέπει να αναμένετε συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ινδία στο αρκετά εγγύς μέλλον», είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια φόρουμ που προωθεί τις διμερείς σχέσεις, δηλώνοντας «πολύ αισιόδοξος».

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την παράταση ως την 9η Ιουλίου της παύσης των τελωνειακών δασμών σε βάρος πολλών εμπορικών εταίρων της χώρας του ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Λάτνικ, φλογερός υπερασπιστής των δασμών αυτών, δήλωσε «μέγας θαυμαστής» της Ινδίας, ωστόσο εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον τρόπο που εφαρμόζει τελωνειακούς δασμούς η αναδυόμενη οικονομία και πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη.

Όσον αφορά αυτούς που επιβάλλονται από την Ινδία στις ΗΠΑ, το ζητούμενο για την Ουάσιγκτον είναι να «μειωθούν σε επίπεδο που είναι λογικό και προσήκον ώστε να είμαστε σπουδαίοι εμπορικοί εταίροι και νομίζω πως αυτό είναι εφικτό», είπε ο κ. Λάτνικ.

Η ινδική κυβέρνηση γενικά κάνει κάποια πράγματα που ενοχλούν τις ΗΠΑ, «για παράδειγμα, αγοράσει στρατιωτικό υλικό από τη Ρωσία», ανέφερε ακόμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «θα εγγυηθεί πως θα φροντίσουμε την Ινδία, που θαυμάζει και σέβεται βαθιά», υποσχέθηκε ο Χάουαρντ Λάτνικ, κατά τον οποίο οι δυο χώρες έχουν «εξαίρετη σχέση».

Πηγή: skai.gr

