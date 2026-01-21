Βόμβα από τον Μπρούκλιν Μπέκαμ: Κατηγορεί τους διάσημους γονείς του για δωροδοκία

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ πήρε δραματικές διαστάσεις, μετά τις εκρηκτικές αναρτήσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Instagram. Ο 26χρονος γιος του Σερ Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ κατηγόρησε δημόσια τους διάσημους γονείς του ότι προσπάθησαν να τον «δωροδοκήσουν», ώστε να υπογράψει παραχώρηση των δικαιωμάτων του επωνύμου του, λίγο πριν από τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις ήταν έντονες και επαναλαμβανόμενες, ενώ η άρνησή του να υπογράψει είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η στάση της οικογένειάς του απέναντί του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμφωνία θα επηρέαζε το μέλλον του ίδιου και της συζύγου του, κάτι που τον οδήγησε στο να αντιδράσει.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον των Μπέκαμ, ωστόσο, αρνούνται τις κατηγορίες περί «δωροδοκίας», επιμένοντας ότι ο σκοπός της συμφωνίας ήταν η προστασία των δικαιωμάτων του Μπρούκλιν, καθώς οι εμπορικές συνεργασίες του διάσημου ζευγαριού δίνουν σε τρίτους δικαιώματα επί του ονόματος «Μπέκαμ».

Brooklyn Beckham was 'turned against' his parents by Nicola's camp leaving mum Victoria 'devastated' by 'total nonsense' claims - amid warning of 'so much more' to come https://t.co/34GTPDatWx — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 21, 2026

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και η ρήξη πριν από τον γάμο

Η απαίτηση για την υπογραφή της συμφωνίας ήρθε λίγο μετά την πώληση του 55% της DB Ventures στην Authentic Brands Group έναντι 200 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό σήμαινε ότι οι εμπορικοί συνεργάτες της οικογένειας θα είχαν μερίδιο στα δικαιώματα του επωνύμου τους, γεγονός που, σύμφωνα με τις πηγές, καθιστούσε αναγκαία την προστασία των παιδιών τους.

Ο Μπρούκλιν, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι οι γονείς του ήταν ανένδοτοι να υπογράψει πριν από τον γάμο, καθώς τότε θα άρχιζαν να ισχύουν οι όροι της συμφωνίας. Όταν εκείνος αρνήθηκε, όπως λέει, «δεν του φέρθηκαν πια με τον ίδιο τρόπο».

Παράλληλα, πηγές υποστηρίζουν ότι άτομα από το περιβάλλον της Νίκολα Πελτζ, ίσως, επηρέασαν την απόφασή του να μην υπογράψει, πείθοντάς τον ότι η συμφωνία δεν ήταν προς όφελός του. Η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να είναι «καταρρακωμένη» από τη δημόσια σύγκρουση, ενώ το χάσμα ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο δείχνει πλέον αγεφύρωτο.

Δημόσιες αντιδράσεις, στηρίξεις και νέες αποκαλύψεις

Οι αναρτήσεις του Μπρούκλιν φαίνεται πως έγιναν σε μια στιγμή έντασης, έπειτα από ενοχλητικές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει σοβαρή ρήξη με την οικογένειά του.

Μάλιστα, υπήρξε προειδοποίηση ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορεί να πει» αν το θελήσει. Οι ισχυρισμοί του για «ακατάλληλο χορό» της μητέρας του στον γάμο του προκάλεσαν αντιδράσεις, με πηγές να τους χαρακτηρίζουν «απόλυτη ανοησία».

Ωστόσο, ένας από τους καλεσμένους του γάμου στήριξε δημόσια τον Μπρούκλιν, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Ήμουν εκεί και το έκανε, λέει την αλήθεια», πριν διαγράψει το μήνυμα και το αντικαταστήσει με ένα πιο ουδέτερο: «Μπράβο του που τελικά μίλησε!».

Την ίδια στιγμή, οι Μπέκαμ φαίνεται πως έχουν προχωρήσει χωρίς τον γιο τους, αποκαλώντας πλέον τους εαυτούς τους «Fab Five» και αποκλείοντας τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα από οικογενειακές προσκλήσεις, ακόμη και από γενέθλια.

Ο Σερ Ντέιβιντ, όταν ρωτήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τη διαμάχη. Αντ’ αυτού, μίλησε για τους κινδύνους και τα οφέλη των κοινωνικών μέσων, τονίζοντας πως προσπαθεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά του, ώστε να τα χρησιμοποιούν «για καλό».

Πηγή: skai.gr

