Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, χαιρέτισε την Τετάρτη την υπερψήφιση από το Κοινοβούλιο των νόμων κατά της ρητορικής μίσους και της οπλοκατοχής.

Όπως αναφέρει το Associated Press. τα μέτρα αυτά αποτελούν απάντηση στην επίθεση δύο ενόπλων που σκότωσαν 15 άτομα σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ τον περασμένο μήνα, μια επίθεση που οι αρχές αποδίδουν σε επιρροή από το Ισλαμικό Κράτος.

«Στο Μπόνταϊ, οι τρομοκράτες είχαν μίσος στις καρδιές τους, αλλά είχαν όπλα στα χέρια τους», δήλωσε ο Αλμπανίζι, αναφερόμενος στον πατέρα και τον γιο που κατηγορούνται για την επίθεση εναντίον Εβραίων πιστών κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ στις 14 Δεκεμβρίου.

Οι δύο βασικοί πυλώνες της νομοθεσίας



Η κυβέρνηση διαχώρισε τα ζητήματα σε δύο ξεχωριστά νομοσχέδια για να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη στη Γερουσία:

Νόμοι για την Οπλοκατοχή:

Εισάγουν νέους περιορισμούς στην ιδιοκτησία όπλων.

Θεσπίζουν κρατικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαναγοράς (buyback) για την αποζημίωση όσων αναγκαστούν να παραδώσουν τα πυροβόλα όπλα τους.

Βάσει των νέων κανόνων, οι δράστες της επίθεσης δεν θα είχαν δικαίωμα οπλοκατοχής: ο πατέρας επειδή δεν ήταν Αυστραλός πολίτης και ο γιος λόγω της παρακολούθησής του από τις υπηρεσίες ασφαλείας (ASIO) για επαφές με εξτρεμιστές.

Νόμοι κατά της Ρητορικής Μίσους:

Επιτρέπουν την απαγόρευση οργανώσεων που προωθούν το μίσος, ακόμη και αν δεν εμπίπτουν στον αυστηρό ορισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης (π.χ. η ισλαμιστική ομάδα Hizb ut-Tahrir).

Η υπηρεσία πληροφοριών ASIO θα έχει ρόλο στον καθορισμό των ομάδων που θα τίθενται εκτός νόμου.

Το Εργατικό Κόμμα του Αλμπανίζι χρειάστηκε τη στήριξη των Πρασίνων για τη μεταρρύθμιση της οπλοκατοχής και της συντηρητικής Φιλελεύθερης Αντιπολίτευσης για τους νόμους κατά του μίσους.

Το Εθνικό Κόμμα αντιτάχθηκε στη νομοθεσία για τη ρητορική μίσους, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία του λόγου των απλών πολιτών.

Οι πολιτείες της Τασμανίας, του Κουίνσλαντ και η Βόρεια Επικράτεια ανθίστανται στο πρόγραμμα επαναγοράς όπλων, καθώς καλούνται να καλύψουν το μισό κόστος.

Το Κοινοβούλιο διέκοψε τις διακοπές του και συγκλήθηκε εκτάκτως για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη μαζική επίθεση στην Αυστραλία από το 1996. Τότε, η σφαγή στην Τασμανία με 35 νεκρούς είχε οδηγήσει στην απαγόρευση των ταχυβόλων όπλων και την επαναγορά σχεδόν 700.000 όπλων από το κράτος.

Πηγή: skai.gr

