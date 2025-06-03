Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήγγειλε χθες Δευτέρα ότι οι πτήσεις του συριακού εθνικού αερομεταφορέα προς τη χώρα του θα ξαναρχίσουν «σύντομα».

«Οι Συριακές Αερογραμμές θα αρχίσουν σύντομα πτήσεις προς την Τουρκία», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημείωσε ακόμη πως ελπίζει ότι η AJet, θυγατρική χαμηλού κόστους της Turkish Airlines, θα είναι «σύντομα σε θέση να εκτελεί τακτικά πτήσεις προς τη Συρία».

Η Turkish Airlines ξανάρχισε τις πτήσεις της προς τη Δαμασκό τον Ιανουάριο, έξι εβδομάδες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από 13 χρόνια διακοπής.

Η εταιρεία Syrian Airlines, ο συριακός εθνικός αερομεταφορέας, παλιότερα γνωστός με τον διακριτικό τίτλο SyrianAir, αντιμετώπιζε σειρά δυτικών κυρώσεων από το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα, το 2011.

Τον περασμένο μήνα ωστόσο η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες προχώρησαν στην άρση των οικονομικών κυρώσεων που επέβαλαν στη Συρία, επιτρέποντας στη de facto κυβέρνηση και στον ιδιωτικό τομέα να αποκτήσουν σχέσεις με περιφερειακούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς έπειτα από χρόνια απομόνωσης της Δαμασκού.

Οι νέες αρχές ελπίζουν πως έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσει να συνέρχεται η οικονομία της χώρας που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο και θα προσελκυστούν ξένες επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Στην ανάρτησή του χθες ο κ. Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει, «πολύ σύντομα», χωρίς να δώσει ούτε σε αυτή την περίπτωση χρονοδιάγραμμα, «καλές ειδήσεις όσον αφορά την ενέργεια».

Την περασμένη εβδομάδα, οι συριακές αρχές υπέγραψαν σύμβαση ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με κοινοπραξία τεσσάρων εταιρειών (Κατάρ, Τουρκία, ΗΠΑ).

Η σύμβαση αφορά τέσσερις ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που θα λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση («φάρμα») στον νότο με δυναμικότητα χιλίων μεγαβάτ. Σκοπός είναι να παράγονται 5.000 MW.

