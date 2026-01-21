Η ΑΕΚ γυρίζει σελίδα και μπαίνει σε ρυθμούς Τρίπολης, αφήνοντας πίσω τόσο τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ όσο και τον πρόσφατο θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Αστέρα, ένα ματς που χαρακτηρίζεται κομβικό για τη συνέχεια.

Στα Σπάτα, μετά το ρεπό για αποφόρτιση, οι παίκτες της Ένωσης ξεκινούν ουσιαστικά από σήμερα την προετοιμασία τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αρχίζει παράλληλα να παίρνει τις πρώτες του αποφάσεις για το βασικό σχήμα. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: ό,τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να μείνει στο παρελθόν, ώστε η νίκη στο ντέρμπι να αποκτήσει πραγματική αξία μόνο μέσα από ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ομάδας συνεχίζεται η αναζήτηση για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Στόχος της ΑΕΚ είναι η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα ποιότητα, σωστή τακτική αντίληψη και ισορροπία στον άξονα, χωρίς να πρόκειται απλώς για μια προσθήκη αριθμού στο ρόστερ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όνομα του Πέδρο Μπικάλιο ήρθε στο προσκήνιο μέσα από σχετική αναφορά ξένου δημοσιογράφου, που τον συνέδεσε με μεταγραφικό ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Πρόκειται για 24χρονο Βραζιλιάνο μέσο, με έμφαση στη φυσική δύναμη, την καλή τεχνική κατάρτιση και την ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στο γήπεδο.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ή εξέλιξη που να δείχνει προχωρημένη υπόθεση, με τον Νίκολιτς να έχει ξεκαθαρίσει ότι η ομάδα θέλει να ενισχυθεί ουσιαστικά και όχι βιαστικά. Η αναζήτηση γίνεται μεθοδικά, με στόχο τον κατάλληλο χαφ που θα ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή και θα βοηθήσει την ΑΕΚ να πετύχει τους αγωνιστικούς της στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της Ένωσης εξετάζουν την αγορά, αξιολογούν εναλλακτικές περιπτώσεις και προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα δεδομένα, ώστε να παρθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση.

