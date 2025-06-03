Δεκατετράχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε σε χωριό βόρεια από τη Ραμάλα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω X πως «εξουδετέρωσε τρομοκράτη» που «αποπειράθηκε να πετάξει πέτρες» σε δρόμο και «δυο μπουκάλια με επικίνδυνη ουσία» εναντίον μελών της μονάδας 636.

Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για την ταυτότητα ούτε την ηλικία του «τρομοκράτη».

Η βία στη Δυτική Όχθη, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, εξερράγη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 928 Παλαιστίνιοι, πολίτες και μέλη ένοπλων κινημάτων, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, εφόδους εξτρεμιστών εποίκων ή άλλα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 33 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια εφόδων του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.