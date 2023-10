Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πάνω από 1.100 νεκροί σε λιγότερες από 48 ώρες στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς Κόσμος 06:32, 09.10.2023 linkedin

Πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν - Τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες– σκοτώθηκαν και άλλοι 2.300 τραυματίστηκαν