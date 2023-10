Ισραήλ: Βραζιλία και Βουλγαρία επαναπατρίζουν τους υπηκόους τους Κόσμος 05:52, 09.10.2023 linkedin

Η Βουλγαρία επαναπάτρισε 90 υπηκόους της - Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση προβλέπει να κινητοποιήσει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη για να επαναπατρίσει υπηκόους της που επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη