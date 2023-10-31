Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη «συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ αλ Χάουα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς», τόνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό», πρόσθεσε.

Η Ερυθρά Ημισέληνος είχε ανακοινώσει πως η περιοχή βομβαρδιζόταν και το βράδυ της Κυριακής.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έλαβε διαταγή του ισραηλινού στρατού να το εκκενώσει.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε τη διαταγή αυτή «βαθιά ανησυχητική», κρίνοντας πως θα ήταν αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών του.

«Επαναλαμβάνουμε πως είναι αδύνατο να εκκενωθεί νοσοκομείο γεμάτο ασθενείς χωρίς να τεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο», υπογράμμισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

Εκτός από τους ασθενείς, το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου έχει υποδεχθεί κάπου 14.000 ανθρώπους που πήγαν εκεί για να σωθούν από τους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας για να κρύβει όπλα και μαχητές. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.