Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών στο επίκεντρο της συνάντησης Μπολουάρτε - Μπάιντεν

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε δήλωσε χθες Δευτέρα πως θα συζητήσει με τον αμερικανό ομόλογό της Τζο Μπάιντεν για τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν συναντηθούν στο περιθώριο περιφερειακών συνόδων στην Ουάσιγκτον.

Η κυρία Μπολουάρτε θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από αύριο Τετάρτη 1η ως το Σάββατο 4η Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις συνόδους της λεγόμενης Εταιρικής Σχέσης των Κρατών της Αμερικής για την Οικονομική Ευημερία και της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Εξήγησε πως θα συζητήσει με τον ομόλογό της «τον ολομέτωπο αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών» και τις προσπάθειες της κυβέρνησής της να προσελκύσει «μεγαλύτερες και καλύτερες» άμεσες ξένες επενδύσεις σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους.

Το Περού και η Κολομβία παραμένουν τα δυο κράτη που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες φύλλων κόκας και κοκαΐνης στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Το ταξίδι της κυρίας Μπολουάρτε, το τέταρτο αφότου ορκίστηκε πρόεδρος τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την απόφαση του περουβιανού κοινοβουλίου να απομακρύνει από το αξίωμα τον αριστερό προκάτοχό της Πέδρο Καστίγιο, του οποίου ήταν αντιπρόεδρος, καταγράφεται καθώς το Περού βρίσκεται βυθισμένο σε ύφεση και οικονομική κρίση αποδιδόμενη στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, τη μείωση των επενδύσεων και πολιτικές και κοινωνικές διενέξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.