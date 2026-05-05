Πακιστάν: Σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για «win-win» λύση στον πόλεμο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης (στο Ιράν) συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι, με την υποστήριξη αρκετών χωρών, θα καταφέρουμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση. Ο στόχος είναι να τερματιστεί η σύγκρουση με τρόπο που να ωφελεί και τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Νταρ.

Πηγή: skai.gr

