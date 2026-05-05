Τραμπ: «Το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ποτέ δεν είχε»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι «βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα. Δεν είχε ποτέ. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι».

Πρόσθεσε: «Όταν μιλούν μαζί μου, μου το λένε αυτό, αλλά μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε, ενώ δεν έχουν ναυτικό. Δεν έχουν αεροπορία. Δεν έχουν καμία δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας, έχουν καταστραφεί πλήρως, δεν έχουν ραντάρ. Δεν έχουν ηγεσία. Οι ηγέτες τους έχουν εξουδετερωθεί».

Ο ίδιος συνέχισε: «Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε “τρελούς” να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η ισχύς ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης: «Τους έχουμε συντρίψει. Έχουν φτάσει στο σημείο να περιορίζονται σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στο μπροστινό μέρος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σύντομα στον πόλεμο με το Ιράν στην αρχή εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, αφού πρώτα επαίνεσε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος στεκόταν δίπλα του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ έδωσε μια «εξαιρετική συνέντευξη Τύπου» μαζί με τον στρατηγό Νταν Κέιν, αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεν τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια μαζί μας», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν. «Δεν τους αρέσει καθόλου. Θα το δείτε. Με τον χρόνο θα το δείτε. Νομίζω ότι το έχετε ήδη δει. Ουσιαστικά εξουδετερώσαμε τον στρατό τους μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες».

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση, «θα είχαμε ένα Ιράν με πυρηνικό όπλο».

«Ίσως να μην ήμασταν όλοι εδώ αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν. Σε σχετική ερώτηση, δεδομένου ότι η χώρα έχει ανοίξει πυρ κατά αμερικανικών πλοίων αρκετές φορές, απάντησε: «Θα το μάθετε, γιατί θα σας ενημερώσω».

Πρόσθεσε ότι «ξέρουν τι πρέπει να κάνουν» και «ξέρουν, ακόμη πιο σημαντικό, τι δεν πρέπει να κάνουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον σε θέση άμυνας, δηλώνοντας ότι «τώρα προσπαθεί να επιβιώσει», ενώ τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, σημειώνοντας ότι «παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν συμφωνία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.