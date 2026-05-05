Η κορυφαία τουρκική αμυντική εταιρεία Aselsan θα επιταχύνει την παράδοση των εξαρτημάτων που παράγει στο πλαίσιο των προσπαθειών της Τουρκίας να οικοδομήσει το ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας «Ατσάλινος Θόλος» (Steel Dome), δήλωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας στο Reuters την Τρίτη.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της αμυντικής της βιομηχανίας και έχει μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για την κατασκευή του «Ατσάλινου Θόλου» -παρόμοιου με το σύστημα Iron Dome του Ισραήλ- τον Ιούλιο του 2024.

Παρά τις εξελίξεις στην αμυντική της βιομηχανία, η Τουρκία στερείται δικής της πλήρως ανεπτυγμένης αεράμυνας. Έχει βασιστεί σε γειτονικές αεράμυνες του ΝΑΤΟ έναντι ιρανικών πυραύλων που στόχευαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν.

Μιλώντας στην αμυντική έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη, ο Γενικός Διευθυντής της Aselsan, Ahmet Akyol, δήλωσε ότι η εταιρεία θα αυξήσει κατά 50% την παράδοση προϊόντων στο πλαίσιο του «Ατσάλινου Θόλου», προσθέτοντας ότι στοχεύουν να παραδώσουν περισσότερα από 150 διαφορετικά εξαρτήματα το 2026.

Ανέφερε ότι τα εξαρτήματα που πρόκειται να παραδοθούν από την Aselsan περιλαμβάνουν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και άμυνας, καθώς και ωφέλιμα φορτία, προσθέτοντας ότι τα μέρη του «Ατσάλινου Θόλου» θα αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Πέρυσι, τουρκικές αμυντικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του «Ατσάλινου Θόλου». Από αυτές, ο Akyol είπε ότι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ανήκαν στην Aselsan, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα εργαστεί επίσης σε συστήματα αντιμετώπισης drones.

«Αυτή τη στιγμή, η αποτροπή των drones είναι ένα ζήτημα παντού στον κόσμο. Μην το βλέπετε αυτό μόνο ως άμυνα, είναι απαραίτητο για τη βιομηχανική ασφάλεια. Τα drones αποτελούν απειλή ακόμη και σε περιοχές χωρίς προβλήματα», δήλωσε.

Ο Akyol ανέφερε επίσης ότι η Aselsan θα στοχεύσει στην επιτάχυνση της εξαγωγικής της ανάπτυξης το 2026. Η Aselsan έφτασε σε χρηματιστηριακή αξία τα 2 τρισεκατομμύρια λίρες (44,2 δισεκατομμύρια δολάρια), ενισχύοντας τη θέση της ως η πολυτιμότερη εταιρεία στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

«Στοχεύουμε να κλείσουμε τη χρονιά με υψηλότερες συμβάσεις εξαγωγών σε σχέση με πέρυσι. Ο στόχος μας για την αύξηση των παραγγελιών εξαγωγών και των παραδόσεων είναι υψηλότερος από τη διψήφια ανάπτυξη για την Aselsan συνολικά», είπε.

Τα εξαρτήματα για τον «Ατσάλινο Θόλο» αποτελούν επίσης τη ραχοκοκαλιά των μερών του εγχώριας κατασκευής ναυτικού στόλου της Τουρκίας, με περισσότερα από 40 πλοία να βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή.

Ο Akyol πρόσθεσε ότι η Aselsan είναι προμηθευτής για ναυπηγεία στην Ασία και την Ευρώπη και ότι η συνεργασία αυτή θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.