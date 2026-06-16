Βολιβία: Λιγότερα μπλόκα, όμως οι ελλείψεις συνεχίζονται

Οι αποκλεισμοί δρόμων ήταν λιγότεροι χθες Δευτέρα στη Βολιβία, όμως οι ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων συνεχίζονταν, έπειτα από σχεδόν ενάμισι μήνα μαζικών κινητοποιήσεων με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τις δυο τελευταίες εβδομάδες, ο αριθμός των μπλόκων μειώθηκε από τα 100 και πλέον σε περίπου 50, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην πρωτεύουσα Λα Πας, κάτοικοι είχαν σχηματίσει ατελείωτη ουρά μπροστά σε κρατικό σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν κοτόπουλο με μειωμένη τιμή. Στις αγορές, το κρέας και τα λαχανικά συνεχίζουν να διατίθενται σε τιμές διπλάσιες από τις κανονικές.

Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις φαρμάκων και, γύρω από πρατήρια καυσίμων, αυτοκινητιστές κοιμούνται εδώ και μέρες στα αυτοκίνητά τους περιμένοντας τη σειρά τους να γεμίσουν.

«Όλος ο κόσμος υποφέρει. Κι η κυβέρνηση δεν παίρνει αποφάσεις. Περιμένει ότι, λόγω κούρασης ή αηδίας, όλα τα μπλόκα θα καταλήξουν να αρθούν», είπε στο AFP η Πάολα Ερέρα, 50 ετών.

Η υπάλληλος εταιρείας μεταφορών περίμενε πέντε ώρες για να αγοράσει κοτόπουλο. Επιτρεπόταν η αγορά μόνο ενός κατ’ άτομο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως φθάνουν καθημερινά αεροπορικώς φορτία με κρέας κοτόπουλου στη Σάντα Κρους (ανατολικά) και στη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας (δυτικά), με τη συνδρομή των ΗΠΑ, της Χιλής και της Αργεντινής, συμμάχων του προέδρου Πας, στην εξουσία επτά μήνες.

Οι διαδηλωτές —εργάτες, αγρότες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί...— απορρίπτουν τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της χειρότερης που έχει ζήσει η Βολιβία τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, κι απαιτούν να αποχωρήσει.

Οι κυριότεροι φορείς εκπροσώπησης των τομέων που κινητοποιούνται αρνούνται τις προσκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο.

Η ανάδειξη στην εξουσία του Ροδρίγο Πας έβαλε τέλος σε 20 χρόνια κυβερνήσεων των σοσιαλιστών, υπό τους προέδρους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει αυτούς που απαιτούν την παραίτηση του προέδρου Πας «ναρκωτρομοκράτες» και διατείνεται πως πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος Μοράλες, ο οποίος παραμένει αποσυρμένος σε οχυρό του, στην περιοχή Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί κοκαλέρος —καλλιεργητές κόκας— ενώ συνεχίζει να εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, που αρνείται. Ο ενδιαφερόμενος απορρίπτει τις κυβερνητικές κατηγορίες και μιλά για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «απόλυτα υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

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