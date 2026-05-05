Πρόεδρος Ρουμανίας: «Θα αποκτήσουμε κυβέρνηση σε εύλογο χρόνο»

Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες μέσα σε «εύλογο χρονικό διάστημα», δήλωσε την Τρίτη, 5 Μαΐου, ο κεντρώος πρόεδρος Νικοσούρ Νταν (Nicusor Dan), μετά την ανατροπή της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ιλιέ Μπολογιάν (Ilie Bolojan) με ψήφο δυσπιστίας.

Ο Νταν δήλωσε ότι αρχικά θα πραγματοποιήσει άτυπες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, μέχρι να διαμορφωθεί συμφωνία για κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πρόσθεσε ότι τα τέσσερα κόμματα της υπό κατάρρευσης κυβερνητικής συμμαχίας παραμένουν προσηλωμένα στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στην αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

