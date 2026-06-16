Η Βενεζουέλα υπογράφει συμφωνία με την General Electric για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία General Electric για να εκσυγχρονιστεί το πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η συμφωνία θα επιτρέψει να ανακτηθούν «1.000 μεγαβάτ τους πρώτους 24 μήνες και πάνω από 5.000 μεγαβάτ συνολικά σε τέσσερα χρόνια», είπε η κ. Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια τελετής στο προεδρικό μέγαρο.

Το τρέχον διάστημα «παράγουμε 12.000 μεγαβάτ και καταναλώνουμε 14.000» την ημέρα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Έσιο Ανχελίνι, σύμφωνα με τον οποίο προτού αναλάβει την εξουσία ο άλλοτε πρόεδρος Ούγο Τσάβες, η χώρα παρήγαγε 20.000.

Την 7η Μαΐου, η κατανάλωση ηλεκτρισμού έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννιά ετών, στα 15.579 μεγαβάτ, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η χώρα έχει αρχίσει σειρά μεταρρυθμίσεων, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, αφότου ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε τον Ιανουάριο σε πολύνεκρη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας κι οδηγήθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος.

Ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν πως για την τόνωση της κύριας οικονομικής δραστηριότητας, της πετρελαϊκής βιομηχανίας, θα χρειαστεί εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Πρόκειται για «ιστορικό βήμα», έκρινε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες. Η GE έκανε μέσα σε έξι εβδομάδες ανάλυση «πολύ συγκεκριμένη, πολύ διεξοδική, του εθνικού συστήματος ηλεκτροδότησης, της υδρικής και της θερμικής παραγωγής», διαβεβαίωσε.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άλλοτε από τις πλουσιότερες της περιοχής, υφίσταται σχεδόν καθημερινές διακοπές ρεύματος, που διαρκούν ως και 10 ώρες. Η πρωτεύουσα Καράκας, που για καιρό δεν αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα, πλήττεται κι αυτή τελευταία.

Η εθνικοποίηση του τομέα από τον πρώην πρόεδρο Τσάβες το 2007 είχε αποκλείσει 14 εταιρείες, κάποιες από τις οποίες λειτουργούσαν με κεφάλαια από το εξωτερικό.

Το κοινοβούλιο ανέλαβε στην αρχή του μήνα πρωτοβουλία για την προώθηση μεταρρύθμισης που θα ανοίξει ξανά στον ιδιωτικό τομέα την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρισμού.

Πηγή: skai.gr

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