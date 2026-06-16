Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη έφτασε πολύ κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της πρεμιέρας του Μουντιάλ, όμως η Ουρουγουάη αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού παρουσίασε εξαιρετική εικόνα για περισσότερο από μία ώρα αγώνα, εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μουσλέρα για να προηγηθεί με τον Αλ Αμρί και έβαλε πολύ δύσκολα στη «σελέστε».

Ωστόσο, οι αλλαγές του Μαρσέλο Μπιέλσα και η μετακίνηση του Βαλβέρδε στον άξονα άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, με την Ουρουγουάη να κυριαρχεί μετά την ανάπαυλα και τελικά να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης με τον Αραούχο.

Και οι τέσσερις ομάδες του 8ου ομίλου λοιπόν έχουν από έναν βαθμό, με Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι να καταφέρνουν να κάνουν τη ζημιά σε Ουρουγουάη και Ισπανία αντίστοιχα.

Το ματς:

Η Ουρουγουάη μπήκε πιο επιθετικά στον αγωνιστικό χώρο, όμως γρήγορα συνάντησε την πολύ καλά στημένη ομάδα του Δώνη. Οι Σαουδάραβες έκλεισαν τους χώρους και δεν επέτρεψαν στους Λατινοαμερικάνους να βρουν ρυθμό, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να κυλήσει χωρίς πολλές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 30', όταν ο Βίνιας πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Αλ Οουάις αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ο επιθετικός της Ουρουγουάης ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της ομάδας του Μπιέλσα, κερδίζοντας διαρκώς μονομαχίες στον αέρα και δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο 41' ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αλ Ταμπακτί πήρε δυνατή κεφαλιά προς την εστία, ο Μουσλέρα δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Αλ Αμρί εκμεταλλεύτηκε το λάθος του πολύπειρου γκολκίπερ για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 1-0.

Το δεύτερο μέρος είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Ουρουγουάη ανέβασε την έντασή της, με τον Βαλβέρδε να μετακινείται στον άξονα και να παίρνει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, όταν αγωνιζόταν κυρίως δεξιά χωρίς να μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι. Παράλληλα, η αποχώρηση του σχεδόν αόρατου Ντάργουιν Νούνιες βοήθησε τη «σελέστε» να γίνει πιο λειτουργική επιθετικά.

Στο 46' ο Βίνιας έφτασε μια ανάσα από το γκολ με κεφαλιά, όμως ο Αλ Οουάις πραγματοποίησε νέα σπουδαία επέμβαση. Ο γκολκίπερ της Σαουδικής Αραβίας εξελίχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας συνολικά οκτώ αποκρούσεις, οι έξι από αυτές στο δεύτερο ημίχρονο.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ουρουγουάης μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στο 60', όταν ο Ουγκάρτε εξαπέλυσε δυνατό χαμηλό σουτ εκτός περιοχής και σημάδεψε το δοκάρι, με τον Αλ Οουάις να βρίσκει όσο χρειαζόταν την μπάλα και να της αλλάζει ελαφρώς πορεία.

Η πίεση της Ουρουγουάης συνεχίστηκε, με τον Βίνιας να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση και τους παίκτες του Μπιέλσα να γεμίζουν συνεχώς την περιοχή. Η λύση ήρθε τελικά στο 80'. Ο Βίνιας πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Αλ Οουάις απέκρουσε ξανά, όμως ο Αραούχο βρέθηκε στο σωστό σημείο και από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Στα τελευταία λεπτά η Ουρουγουάη πίεσε για την ολική ανατροπή. Στο 84' ο Ροντρίγκες σούταρε λίγο άουτ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αλ Οουάις πραγματοποίησε ίσως την απόκρουση του αγώνα, σταματώντας εντυπωσιακά το χαμηλό και πολύ δυνατό σουτ του Βαλβέρδε, κρατώντας τον πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του.

Οι ενδεκάδες:

Σαουδική Αραβία (Γιώργος Δώνης): Αλ Οουάις, Αμπνουλχαμίντ (92' Λατζαμί), Αλ Ταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί (92' Αλ Χαμντάν), Κανό, Τζουγαΐρ, Αλ Καϊμπαρί, Αλ Σαμάτ (81' Αλ Μπουσάλ), Αλ Νταουσαρί, Αλ Μπουραϊκάν (92' Αλ Χατζί).

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Βίνια (46' Σανάμπρια), Κάσερες, Ολιβέρα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε (72' Ντε Λα Κρους), Βαλβέρδε, Βίνιας (90' Αγκίρε), Αραούχο (81' Ροντρίγκες), Νούνιες (46' Κανόμπιο).

Το πρόγραμμα του ομίλου:

15 Ιουνίου 2026

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

16 Ιουνίου 2026

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

(41' Aλ Αμρί - 80' Αραούχο)

21 Ιουνίου 2026

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (Μαϊάμι, Hard Rock Stadium)

22 Ιουνίου 2026

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα, Mercedes-Benz Stadium)

26 Ιουνίου 2026

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (Χιούστον, NRG Stadium)

26 Ιουνίου 2026

15:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (Μαϊάμι, Hard Rock Stadium)

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

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