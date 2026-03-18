Το Πακιστάν διακόπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Αφγανιστάν «προσωρινά», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η παύση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα 18 προς 19 Μαρτίου 2026 έως τα μεσάνυχτα 23 προς 24 Μαρτίου 2026. Το Πακιστάν προβαίνει σε αυτή την κίνηση καλής θέλησης και σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές», σημείωσε ο υπουργός, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση επιθέσεων με drones ή τρομοκρατικών ενεργειών κατά της χώρας.

Η παύση αυτή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της γιορτής του Αΐντ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.

Πηγή: skai.gr

