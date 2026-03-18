Ιράν: Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε νυχτερινή ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, είχε ανακοινώσςει ότι ο ισραηλινός στρτός είχε σκοτώσει τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν.

Ο Χατίμπ είναι ο τρίτος ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος που σκοτώνεται μέσα σε διάστημα 24 ωρών, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ο Κατς προειδοποίησε ότι «σημαντικές εκπλήξεις» αναμένονται εντός της ημέρας, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις θα εντείνουν τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο σύσκεψης ασφαλείας, με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας να κάνει λόγο για συνέχιση και ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε πολλαπλά μέτωπα.



