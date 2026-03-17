Τουλάχιστον 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Καμπούλ, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, σε μια απότομη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, σημειώνει το Reuters.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό ως ψευδή και παραπλανητικό και ανέφερε ότι «έπληξε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών» τη Δευτέρα το βράδυ.

«Οι ορατές δευτερογενείς εκρήξεις μετά τα πλήγματα υποδεικνύουν ξεκάθαρα την παρουσία μεγάλων αποθηκών πυρομαχικών», δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Ατάουλαχ Ταράρ, σε ανάρτησή του στο X.

Η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Κίνα δήλωσε ότι παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ των ισλαμικών χωρών της Νότιας Ασίας και κάλεσε και τις δύο πλευρές να αποφύγουν την επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που μοιράζονται σύνορα 2.600 χιλιομέτρων.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται εν μέσω ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή, όπου τα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και η απάντηση της Τεχεράνης έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση.

«Σαν τη συντέλεια του κόσμου»

Κτίρια είχαν μετατραπεί σε σωρούς από ξύλο και μέταλλο, με μόνο λίγα διώροφα κρεβάτια να παραμένουν άθικτα, ενώ κουβέρτες, προσωπικά αντικείμενα και στρώματα ήταν σκορπισμένα παντού.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν τρεις βόμβες να εκρήγνυνται τη στιγμή που οι άνθρωποι στο νοσοκομείο ολοκλήρωναν τις βραδινές προσευχές και ότι δύο από αυτές έπληξαν θαλάμους και χώρους ασθενών.

«Όλος ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν σαν τη συντέλεια του κόσμου», είπε ο 50χρονος Άχμαντ, ο οποίος ανέφερε ότι νοσηλευόταν στη δομή και έδωσε μόνο το μικρό του όνομα. «Οι φίλοι μου καίγονταν στη φωτιά και δεν μπορούσαμε να τους σώσουμε όλους», είπε.

Εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειχναν φλόγες να κατακλύζουν ένα κτίριο, ενώ πυκνός καπνός υψωνόταν από άλλο τμήμα του ίδιου συγκροτήματος και εργαζόμενοι απομάκρυναν σορούς σε φορεία.

Ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα ήταν σταθμευμένα κοντά στην πύλη της κατεστραμμένης εγκατάστασης, η οποία, σύμφωνα με πινακίδα, ήταν «κλινική απεξάρτησης από ναρκωτικά» με 1.000 κλίνες, ενώ δυνάμεις ασφαλείας φρουρούσαν τον χώρο.

«Όταν έφτασα (χθες το βράδυ), είδα ότι τα πάντα καίγονταν, οι άνθρωποι καίγονταν», δήλωσε στο Reuters ο οδηγός ασθενοφόρου Χατζί Φαχίμ. «Νωρίς το πρωί με κάλεσαν ξανά και μου είπαν να επιστρέψω γιατί υπάρχουν ακόμη σοροί κάτω από τα ερείπια».

«Συνεχή ψέματα», λέει το Πακιστάν

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή στόχευσε το κρατικό νοσοκομείο Ομίντ, το οποίο, όπως είπε, ήταν κέντρο απεξάρτησης 2.000 κλινών.

«Μεγάλα τμήματα του νοσοκομείου έχουν καταστραφεί και υπάρχουν φόβοι για βαριές απώλειες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 400, ενώ έως και 250 άλλοι έχουν τραυματιστεί», τόνισε.

Ομάδες διάσωσης βρίσκονταν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να ανασύρουν τα θύματα, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πόσες σοροί έχουν ανασυρθεί και πώς υπολογίστηκαν οι απώλειες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στον αντίπαλο, αλλά ανεξάρτητη διασταύρωση δεν ήταν δυνατή.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν χαρακτήρισε την αναφορά των Αφγανών ως «συνεχή ψέματα» και δήλωσε ότι οι «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» του Πακιστάν θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί ώστε να εξαλειφθούν «οι τρομοκράτες και οι υποδομές τους».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης του Πακιστάν ανέφερε ότι ο ισχυρισμός των Ταλιμπάν ήταν «διαστρέβλωση των γεγονότων».

«Οι στοχεύσεις του Πακιστάν είναι ακριβείς και πραγματοποιούνται με προσοχή ώστε να μην προκληθούν παράπλευρες απώλειες», ανέφερε σε ανάρτηση στο X. «Αυτή η διαστρέβλωση των γεγονότων ως δομή απεξάρτησης από ναρκωτικά επιδιώκει να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση, καλύπτοντας παράλληλα παράνομη υποστήριξη στη διασυνοριακή τρομοκρατία».

Πηγή: skai.gr

