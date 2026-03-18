Ρούτε: Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τρόπους για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. «Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

«Όσον αφορά το Ιράν και τον κίνδυνο να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα ή ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ως ΝΑΤΟ, συλλογικά, ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Επομένως, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας να περιοριστεί σημαντικά η ικανότητα των βαλλιστικών πυραύλων ή η πυρηνική ικανότητα. Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συμμάχους και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά», τόνισε ο Ρούτε.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το ΝΑΤΟ διαπράττει «ένα πολύ ανόητο λάθος» αρνούμενο να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν το Στενό του Ορμούζ, αν και πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται βοήθεια.

Υπενθυμίζεται εν τω μεταξύ ότι χθες Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ και ότι η χώρα συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη σύσταση μιας συμμαχίας που θα μπορεί να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μόλις λήξουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τη συζήτηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί τερματισμός των εχθροπραξιών.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες, «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας στο Στενό του Ορμούζ».

Ακόμη, σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν, ενώ ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τρέχουσα πολεμική κατάσταση.

Πρώτη προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η προστασία «των ανθρώπων μας στην περιοχή», δήλωσε στο μεταξύ τη Δευτέρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του ιράν. Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να εργάζεται για την ταχεία επίλυση της κρίσης και την αποσόβηση της ιρανικής απειλής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους του για να παρουσιάσει ένα βιώσιμο σχέδιο επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Στάρμερ τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά για να «διασφαλιστεί η σταθερότητα στις αγορές». «Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση», όπως είπε, και γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με «όλους τους συμμάχους μας» για να καταρτίσει ένα «βιώσιμο σχέδιο» που θα αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σημειώνετια ότι εκπρόσωπος της ιρανικής Βουλής δήλωσε χθες από τη μεριά του ότι «το Στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

