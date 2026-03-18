Έκθεση ΗΠΑ: Η Κίνα επιδιώκει ενοποίηση με την Ταϊβάν χωρίς τη χρήση βίας

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Κίνα προτιμά να επιτύχει την ενοποίηση με την Ταϊβάν χωρίς τη χρήση στρατιωτικής βίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση παγκόσμιων απειλών.

Παράλληλα, η αμερικανική αξιολόγηση αναφέρει ότι το Πεκίνο δεν σχεδιάζει επί του παρόντος εισβολή στην Ταϊβάν έως το 2027.

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας για την Ταϊβάν συνιστούν «σημαντική μετατόπιση» στη στάση της χώρας.



Πηγή: skai.gr

