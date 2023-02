Σε εξέλιξη επίθεση των Ταλιμπάν στο Καράτσι – Ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και θύματα (βίντεο - φωτογραφίες)

Σε εξέλιψη βρίσκεται μεγάλη μάχη αστυνομίας και στρατού κατά των Ταλιμπάν στο Καράτσι, όταν ομάδα ενόπλων ισλαμιστών εισέβαλε νωρίτερα σε κτίριο της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι άκουσαν μια ισχυρότατη έκρηξη μέσα από τις εγκαταστάσεις.

