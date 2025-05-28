Παίζοντας με τη φωτιά στην Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τρίτη τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, πως «παίζει με τη φωτιά», ενώ μία ημέρα πριν τον αποκαλούσε «τρελό» και προειδοποιούσε τη Ρωσία, που για ένα ακόμη βράδυ είχε πλήξει την ουκρανική επικράτεια με βομβαρδισμούς, με επιβολή κυρώσεων.

Ειδικότερα, όπως τόνιζε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, «αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πως εάν δεν ήμουν εγώ, άσχημα πράγματα θα είχαν συμβεί στη Ρωσία».

Και μολονότι δεν περιέγραψε τι είδους «άσχημα πράγματα» θα μπορούσαν να είχαν προκύψει, η απάντηση από τη Μόσχα ήρθε και μάλιστα μέσω του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος τόνισε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) πως «σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Πούτιν “παίζει με τη φωτιά” και ότι “άσχημα πράγματα” θα είχαν συμβεί στη Ρωσία. Εγώ ξέρω μόνο ένα πραγματικά άσχημο πράγμα – τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο Τραμπ να το καταλάβει αυτό».

Την ίδια στιγμή, τόσο το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN όσο και η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «ζυγίζει» πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία μία ημέρα πριν σχολίαζε τις σχετικές προειδοποιήσεις από πλευράς Τραμπ πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «συναισθηματικά φορτισμένος».

Και όσο κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα περάσει από τα λόγια στην πράξη και θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί «με έξυπνο τρόπο όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Το βλέμμα της ωστόσο κατά τους αναλυτές ήταν στραμμένο στις φωνές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν δυναμώσει σχετικά, με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο να πατήσει το κουμπί των κυρώσεων, ακόμη κι αν αυτές θα είναι δευτερεύουσες.

Από την πλευρά της, πάντως, η Μόσχα χθες Τρίτη προσπάθησε να μετατοπίσει την προσοχή και κατηγόρησε το Κίεβο ότι εντείνει τις επιθέσεις του από αέρος κατά της Ρωσίας για να διαταράξει την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάριζε επίσης, στρέφοντας και το βλέμμα της κατά ευρωπαϊκών χωρών, πως τα ρωσικά πλήγματα κατά της ουκρανικής επικράτειας αποτελούν απάντηση στις εντεινόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Ρώσων αμάχων.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με την οποία το Βερολίνο αποφάσισε να πατήσει γκάζι και να αυξήσει την πίεση κατά της Ρωσίας, ανάβοντας εξ ονόματος των συμμάχων του Κιέβου το πράσινο φως για άρση των περιορισμών εμβέλειας στα όπλα που παραδίδονται στην Ουκρανία, ώστε να μπορεί να αμυνθεί έναντι της Ρωσίας.

Άμεση ήταν η απάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε πως η σχετική άρση «καταδεικνύει το επίπεδο των ανθρώπων που έχουν ανέλθει στην εξουσία σε ηγετικές ευρωπαϊκές χώρες», για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως «η απόφαση για επιθέσεις σε στόχους στο ρωσικό έδαφος είχε ληφθεί πολύ καιρό πριν, αλλά κρατήθηκε μυστική».

