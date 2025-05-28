Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος νεκρός σε έφοδο του στρατού του Ισραήλ

Παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές ανέφεραν χθες Τρίτη ότι ξέσπασαν αιματηρά επεισόδια κατά τη διάρκεια εφόδων του στρατού του Ισραήλ σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Παλαιστίνιος 32 ετών σκοτώθηκε από πυρά μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Νάμπλους (βόρεια), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη άνθρωποι και ότι τουλάχιστον ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργεί έρευνα για τις πληροφορίες αυτές.

Τόσο ισραηλινά όσο και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως γίνονταν έφοδοι από χθες το πρωί σε κάποια ανταλλακτήρια συναλλάγματος στη Δυτική Όχθη.

Κατά τις πληροφορίες των Times of Israel, στο στόχαστρο βρίσκονταν ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που βαραίνουν υποψίες πως χρηματοδοτούν αντιστασιακές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τη νύχτα σε χωριστή έφοδο του ισραηλινού στρατού στην Ιεριχώ (ανατολικά).

Και σε αυτή την περίπτωση ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διενεργείται έρευνα.

Παράλληλα, παλαιστίνιος φωτοειδησεογράφος εισήχθη και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που υπέστη από εξτρεμιστές εβραίους εποίκους, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Αυτόπτες μάρτυρες και τραυματιοφορείς ανέφεραν πως ο Ισάμ Ριμάουι ξυλοκοπήθηκε και χτυπήθηκε στο κεφάλι με πέτρα ενώ προσπαθούσε να καλύψει έφοδο εποίκων σε παλαιστινιακό χωριό. Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο στη Ραμάλα. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Κάτοικοι δήλωσαν πως έποικοι έβαλαν φωτιά σε χωράφια.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως διενεργείται έρευνα.

Συγκρούσεις αναφέρθηκαν ακόμη κοντά στη Ραμάλα. Σύμφωνα με το WAFA, εξτρεμιστές ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν τουλάχιστον επτά οχήματα παλαιστινίων κατοίκων χωριού και πετροβόλησαν σπίτια.

Η βία στη Δυτική Όχθη, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, εξερράγη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε πάνω από 920 Παλαιστίνιοι, πολίτες και μέλη ένοπλων κινημάτων, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, εφόδους εξτρεμιστών εποίκων και άλλα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 33 Ισραηλινοί, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί είτε σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια εφόδων του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.