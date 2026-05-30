Έμπολα: Συστάσεις του ΠΟΥ για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις συστάσεις του αναφορικά με τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την επιδημία του Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι –το επίκεντρο της επιδημίας– ο ΠΟΥ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν τα εμβόλια και τις δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας» που προκαλεί το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Σύμφωνα με αυτήν την υπηρεσία του ΟΗΕ, πολλά πειραματικά φάρμακα είναι «επαρκώς υποσχόμενα ώστε να δικαιολογείται η προτίμησή τους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών». Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες, ούτε διαθέσιμα εμβόλια για το στέλεχος αυτό.

Όσον αφορά τη θεραπεία, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνέστησαν «να γίνει εκτίμηση, στις κλινικές δοκιμές, σε επιβεβαιωμένα κρούσματα» των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού ρεμδεσιβίρη. Προτείνεται επίσης μια θεραπεία που θα συνδυάζει τα αντισώματα με το αντιιικό.

Οι στενές επαφές των επιβεβαιωμένων ή πιθανών κρουσμάτων θα μπορούσαν να λάβουν, για προληπτικούς λόγους, το από του στόματος χορηγούμενο αντιιικό οβελδεσιβίρη. Ο ΠΟΥ σημειώνει πάντως ότι σε ορισμένες ζώνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποτελεσματική ιχνηλάτιση των επαφών.

Το εμβόλιο που θεωρείται «το πλέον υποσχόμενο» είναι το rVSV Bundibugyo, που χορηγείται σε μία δόση και αναπτύσσεται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολίων για το AIDS (IAVI). Θα χρειαστούν ωστόσο ακόμη επτά με εννέα μήνες, μέχρι να είναι διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές.

Ένα άλλο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Serum Institute της Ινδίας, μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα σε δύο ή τρεις μήνες, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του. Ο ΠΟΥ επισημαίνει πάντως ότι απαιτούνται ακόμη «πρόσθετα δεδομένα» από τις δοκιμές σε ζώα, ώστε να κριθεί εάν είναι ασφαλές.

Το Ervebo, το μοναδικό διαθέσιμο εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (CDC Africa) και άλλοι επιστημονικοί φορείς «συνεργάζονται για την κατάρτιση πρωτοκόλλων» για τις θεραπείες, στο πλαίσιο των δοκιμών που διεξάγουν επί τόπου. Τα προτεινόμενα φάρμακα και τα εμβόλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Εν αναμονή, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι προτεραιότητα είναι «να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης» με τη χρήση εργαλείων που είναι διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες: παρακολούθηση των ασθενών, ιχνηλάτιση των επαφών και ταχεία διάγνωση, απομόνωση, φροντίδα των ασθενών, κινητοποίηση των κοινοτήτων και ασφαλείς ταφές των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα και 246 ασθενείς πέθαναν.

Φ.Γ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

