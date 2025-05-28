Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ σχέδια για την περαιτέρω επέκταση και αύξηση της παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών όπλων για να ενισχυθούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τρία και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στο έδαφος της χώρας.

Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να παράγει όλα όσα χρειάζεται για την άμυνά της, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, πυρομαχικά –ιδίως πυραύλους– για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικά συστήματα, τόνισε ο αρχηγός του κράτους στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Η Ρωσία «πρέπει να νιώσει τις συνέπειες αυτού που κάνει εναντίον της Ουκρανίας», επέμεινε.

Σημειώνοντας πως υπάρχουν ήδη εκατοντάδες εταιρείες που παράγουν οπλισμό, ο πρόεδρος Ζελένσκι πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του προετοιμάζει συμφωνίες επενδύσεων σε συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη για να αυξηθεί η παραγωγή όπλων στη χώρα του, με έμφαση σε μη επανδρωμένα οχήματα και σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Οι δυνατότητες του ουκρανικού στρατού σε ό,τι αφορά οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς θεωρούνται από ειδικούς σε ζητήματα εξοπλισμών πολύ κατώτερες από αυτές του ρωσικού.

Πηγή: skai.gr

