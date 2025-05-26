Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δόθηκε στην Ουκρανία το πράσινο φως να χρησιμοποιήσει όπλα που προμηθεύτηκε από τους συμμάχους της για να εξαπολύει πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Δεν υπάρχει πλέον απολύτως κανένα όριο εμβέλειας για τα όπλα που παραδίδονται στην Ουκρανία, ούτε από τη Βρετανία, ούτε από τη Γαλλία, ούτε από εμάς, ούτε από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο στο Βερολίνο τη Δευτέρα σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της επιτιθέμενη σε στρατιωτικές θέσεις και στη Ρωσία».

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στο Κρεμλίνο, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον της Ουκρανίας στα τρία χρόνια του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε νωρίτερα την απογοήτευσή του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και την καθυστέρηση των προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Το Κρεμλίνο παραμέρισε την κριτική του Τραμπ ως «συναισθηματική αντίδραση» και υπερασπίστηκε τις φονικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία.

«Η έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, για την οποία η αμερικανική πλευρά κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στους Αμερικανούς, στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μερτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτόν τον μήνα μετά από μια εκστρατεία στην οποία εμφανίστηκε πιο «επιθετικός» από τον προκάτοχό του Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι μας» για να διατηρήσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο. Την περασμένη εβδομάδα, τάχθηκε δημοσίως υπέρ της δαπάνης έως και 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, για πρώτη φορά.

Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει στο παρελθόν την ανάπτυξη των πυρυαλικών συστημάτων ATACMS, σε παραμεθόριες περιοχές με τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση πυραύλων κρουζ Storm Shadow από την Ουκρανία σε βαθύτερους στόχους. Η Γερμανία είχε αρνηθεί επί μακρόν να παραδώσει τους πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Taurus, αν και ο Μερτς έχει εκφράσει την έγκριση της χρήσης του.

Ο Πούτιν θεωρεί «αδυναμία» τις προτάσεις που γίνονται για συνομιλίες για το ουκρανικό

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί «αδυναμία» τις προτάσεις που γίνονται για συνομιλίες, μετά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι ο Πούτιν θεωρεί αδυναμία τις προτάσεις που γίνονται για συνομιλίες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR.

«Αν η Ρωσία δεν ανταποκριθεί θετικά ακόμη και σε μια πρόταση για συνάντηση στο Βατικανό, τότε πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο αυτός ο πόλεμος να διαρκέσει περισσότερο από όσο επιθυμούμε ή μπορούμε να φανταστούμε», ανέφερε ο Μερτς.

Κρεμλίνο: Επικίνδυνη απόφαση

Το Κρεμλίνο από τη μεριά του χαρακτήρισε την απόφαση να δοθεί στην Ουκρανία η άδεια να πλήττει στόχους βαθιά στη Ρωσία ως επικίνδυνη, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι ενάντια στις φιλοδοξίες μας για πολιτική διευθέτηση.

Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο την Τετάρτη, σύμφωνα με ΜΜΕ

Σύμφωνα με πηγές και δημοσιεύματα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί το Βερολίνο την Τετάρτη για συναντήσεις με τον Μερτς και τον Γερμανό ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Το Spiegel και πηγές στο Reuters αναφέρθηκαν στην επίσκεψη Ζελένσκι.

Εκπρόσωπος της καγκελαρίας αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα αυτά για την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Spiegel, στις συνομιλίες που θα έχει ο Ζελένσκι θα συζητήσουν για την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Μακρόν: Ο Τραμπ αρχίζει να συνειδητοποιεί τα ψέματα του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να συνειδητοποιεί τα ψέματα του Ρώσου προέδρου σχετικά με την Ουκρανία δήλωσε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σήμερα Δευτέρα από το Βιετνάμ.

Όπως είπε, ελπίζει ότι ο θυμός του προέδρου των ΗΠΑ για τον Πούτιν θα «μεταφραστεί σε δράση».

Τα σχόλια του Μακρόν ήρθαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πούτιν είχε «τρελαθεί εντελώς» και ότι ο Τραμπ σκέφτεται να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Μερτς προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να τον στηρίζει

Στο μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε έντονα σήμερα την κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι «δεν κατανοεί πλέον τον στόχο του στρατού» του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει να υποστηρίζει την ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας και δεν διακρίνω ποιος είναι ο στόχος του επηρεάζοντας τον άμαχο πληθυσμό με αυτόν τον τρόπο, όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR.

«Πλήγματα του άμαχου πληθυσμού σε τέτοιο βαθμό, όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, δεν μπορούν πλέον να δικαιολογηθούν ως μάχη κατά της τρομοκρατίας της Χαμάς», τόνισε ο Γερμανός, καταδικάζοντας με σπάνια αυστηρότητα τις ενέργειες του Ισραήλ, του οποίου το Βερολίνο είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους, μαζί με τις ΗΠΑ.

Παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση και κριτική, το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του τις τελευταίες ημέρες στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα και στον εκεί λιμοκτονούντα πληθυσμό.

«Όταν τα σύνορα παραβιάζονται και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παραβιάζεται πραγματικά, τότε και η Γερμανία πρέπει να δράσει», δήλωσε.

«Έχουμε κάθε συμφέρον να παραμείνουμε στο πλευρό του Ισραήλ και, αντίστροφα, πιστεύω ότι η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος εταίρος στην Ευρώπη και ελπίζω ότι αυτό θα παραμείνει, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει κάτι που οι καλύτεροι φίλοι της δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να αποδεχτούν», προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.