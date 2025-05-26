Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα - Ρίχνουν το φταίξιμο στη Ρωσία

«Η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής του πληθυσμού του Ντονμπάς», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα», δήλωσε αγανακτισμένος ο Ρώσος πρόεδρος. Ακόμη, ο Πούτιν τόνισε ότι προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο στη Ρωσία για ό,τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτα διαπράχθηκε ένα "αιματηρό πραξικόπημα" στην Ουκρανία και στη συνέχεια άρχισε η καταστολή του Ντονμπάς.

Πηγή: skai.gr

