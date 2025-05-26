Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα - Ρίχνουν το φταίξιμο στη Ρωσία

«Η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής του πληθυσμού του Ντονμπάς», υποστήριξε

Πούτιν

«Η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής του πληθυσμού του Ντονμπάς», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα», δήλωσε αγανακτισμένος ο Ρώσος πρόεδρος. Ακόμη, ο Πούτιν τόνισε ότι προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο στη Ρωσία για ό,τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτα διαπράχθηκε ένα "αιματηρό πραξικόπημα" στην Ουκρανία και στη συνέχεια άρχισε η καταστολή του Ντονμπάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark