Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα - Ρίχνουν το φταίξιμο στη Ρωσία

«Η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής του πληθυσμού του Ντονμπάς», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.
«Μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα», δήλωσε αγανακτισμένος ο Ρώσος πρόεδρος. Ακόμη, ο Πούτιν τόνισε ότι προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο στη Ρωσία για ό,τι συμβαίνει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτα διαπράχθηκε ένα "αιματηρό πραξικόπημα" στην Ουκρανία και στη συνέχεια άρχισε η καταστολή του Ντονμπάς.
- Η Ρωσία χλευάζει το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν: «Ίσως ήταν το χέρι του Κρεμλίνου;»
- Ειδική στη γλώσσα του σώματος αποκρυπτογραφεί το χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν - «Δεν είναι αστείο, είναι σοκαριστικό»
- Αμερικανός πολίτης κατηγορείται για απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.