CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού «ακινητοποιώντας» ένα πλοίο υπό σημαία της Γκάμπια που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι, σημειώνει το Al Jazeera.

Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας «παρατήρησαν το M/V Lian Star να διέρχεται από διεθνή ύδατα προς ένα ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν και εξέδωσαν περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το σκάφος ότι παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό».

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε το πλοίο εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα του Lian Star δεν συμμορφώθηκε. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν», ανέφερε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει πέντε εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 116, προκειμένου να επιβάλουν πλήρως τον αποκλεισμό.

