Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί τον θάνατο οκτώ ανθρώπων σε νυχτερινό αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ σε βόρειο τομέα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου.

Για «οκτώ νεκρούς έπειτα από ισραηλινό πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο το σπίτι του Οσάμα αλ Αρμπίντ», δημοσιογράφου και εικονολήπτη, «στον τομέα Αλ Σαφτάουι, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας» περί τις 02:00 μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Τερματίζοντας κατάπαυση του πυρός που διήρκεσε δυο μήνες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ξανάρχισαν στα μέσα Μαρτίου τις επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα της Γάζας και τις κλιμάκωσαν τη 17η Μαΐου, με δημόσια διακηρυγμένους στόχους να απελευθερώσουν τους εναπομείναντες ομήρους, να πάρουν «τον έλεγχο» όλου του παλαιστινιακού θυλάκου και να καταστρέψουν τη Χαμάς, που κατέλαβε την εξουσία εκεί το 2007.

Η έφοδος μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 57, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 53.977 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έκτοτε, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.