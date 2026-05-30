Back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) την Άρσεναλ, στον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League.

Η ομαδάρα του Λουίς Ενρίκε ήταν ανώτερη από την Άρσεναλ στο μεγαλύτερο μέρος του μεγάλου τελικού του φετινού Champions League και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 6ο λεπτό, στη συνέχεια κυριάρχησε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 65’, πριν πανηγυρίσει τελικά τη μεγάλη νίκη, με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

Δείτε το τελευταίο χαμένο πέναλτι της Άρσεναλ, το οποίο έδωσε το τρόπαιο στους Παριζιάνους:

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-3-3 παρέταξε την Παρί Σεν Ζερμέν ο Λουίς Ενρίκε, με τον Σαφόνοφ τερματοφύλακα, τους Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος και Μέντες τετράδα άμυνας μπροστά του. Ρουίθ, Βιτίνια και Νέβες αποτέλεσαν, ως συνήθως, την τριάδα στα χαφ, ενώ οι Ντουέ και Κβαρατσκέλια πλαισίωσαν τον πιο προωθημένο Ντεμπελέ! Σαφόνοφ αντί Ντοναρούμα ήταν η μοναδική αλλαγή για τους Παριζιάνους σε σύγκριση με το πως ξεκίνησαν τον περσινό τελικό.

Από την άλλη, ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε τον Ράγια κάτω από τα δοκάρια, με τους Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Σαλιμπά και Ινκαπιέ τετράδα άμυνας. Οι Λιούις-Σκέλι και Ράις ξεκίνησαν ως δίδυμο στα χαφ, με τον Έντεγκαρντ σε ρόλο δεκαριού και με τους Σάκα, Τροσάρ στα άκρα, ενώ ο Χάβερτς προτιμήθηκε αντί του Γκιόκερες στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την Παρί να έχει περισσότερη ώρα την κατοχή και με την Άρσεναλ να αμύνεται έχοντας αρκετά ψηλά τις γραμμές της. Ωστόσο, ήταν οι Λονδρέζοι εκείνοι που ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ, μετατρέποντας σε γκολ την πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν, στο 6ο κιόλας λεπτό! Μετά από μια κόντρα του Τροσάρ σε διώξιμο του Μαρκίνιος, ο Χάβερτς πήρε την μπάλα και αφού μπήκε στη μεγάλη περιοχή μετά από εξαιρετική του κούρσα, έκανε ένα αδιανόητα καλό τελείωμα από πολύ πλάγια θέση, κάνοντας το 1-0.

Μετά από το γρήγορο γκολ, η Παρί πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων έχοντας μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, ενώ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, στο 11’, όταν ο Γκάμπριελ έκοψε με καίρια επέμβασή τους τον Κβαρατσκέλια, πριν εκείνος εκτελέσει από πολύ πλεονεκτική θέση. Στο 13’ ο Ρουίθ πήρε όμορφη μπαλιά του Ντουέ, αλλά σούταρε άστοχα από πολύ πλάγια θέση, με την Άρσεναλ να έχει οπισθοχωρήσει, ψάχνοντας αντεπιθέσεις.

Στο 26’, ο Σάκα βρήκε χώρο στα δεξιά και έκανε υπέροχο γύρισμα, με τον Σαφόνοφ να διώχνει τελευταία στιγμή και προ του Τροσάρ, σε μια φάση στην οποία τραυματίστηκε μετά από επαφή του με τον Μαρκίνιος. Ωστόσο, συνέχισε χωρίς πρόβλημα, ενώ η Παρί συνέχισε να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια της, ενώ η Άρσεναλ αμύνονταν μαζικά και με χαμηλά τις γραμμές της.

Στο 37’ η Παρί Σεν Ζερμέν έπιασε σχετικά ανοργάνωτη την άμυνα της Άρσεναλ, με τον Ντεμπελέ να πατά στη μεγάλη περιοχή, αλλά με το πλασέ του να σταματά στον Γκάμπριελ, ενώ στο 43’ οι Παριζιάνοι απείλησαν ξανά, με τον Μέντες να περνά από τον Μοσκέρα και να κάνει το γύρισμα, ενώ ο Ινκαπιέ δεν μπόρεσε να διώξει και ο Ρουίθ έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Δυο μακρινά σουτ από Ντεμπελέ και Ντουέ δεν απείλησαν ουσιαστικά τον Ράγια, ενώ η Άρσεναλ λίγο έλειψε να κάνει το 2-0 στο 45’+3’, όταν οι Μοσκέρα, Σάκα και Έντεγκαρντ συνεργάστηκαν άψογα, με τον τελευταίο να κάνει την κάθετη για τον Χάβερτς, ο οποίος είδε το πλασέ του να σταματά στον Μαρκίνιος.

Η εικόνα του τελικού δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια της «Πούσκας Αρίνα», με την Παρί να ψάχνει συνεχώς τον τρόπο να διασπάσει την άριστα οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου της. Στο 47’ ο Κβαρατσκέλια έκανε συρτό γύρισμα και ο ξανά σωστά τοποθετημένος Γκάμπριελ απομάκρυνε, ενώ στο 49’ ο Ντουέ δεν μπόρεσε να βγάλει τελική, μετά από μια όμορφη πάσα του Βιτίνια.

Στο 55’ ο Χακίμι εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ, με τον Ράγια να μπλοκάρει παρότι η μπάλα έσκασε μπροστά του, ενώ οι Παριζιάνοι κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, λίγο μετά από τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού! Συγκεκριμένα, στο 62’ ο Κβαρατσκέλια έκανε το ένα-δύο με τον Ντεμπελέ και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πριν ανατραπεί από τον Μοσκέρα, με τον Ζίμπερτ να δίνει πέναλτι, αλλά να μην αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον αμυντικό της Άρσεναλ. Ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε πλασάροντας χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ράγια, ο οποίος έπεσε από την άλλη, μην μπορώντας να αποτρέψει στο 1-1.

Από εκείνο το σημείο του αγώνα και έπειτα, ο ρυθμός έγινε πολύ πιο γρήγορος, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το δεύτερο γκολ! Στο 72’ ο Ράγια έκανε λάθος πάσα και η μπάλα κατέληξε στον Ντεμπελέ, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή αλλά πλάσαρε άτσαλα από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 73’ ο Βιτίνια προσπάθησε να σκοράρει με πολύ μακρινό σουτ, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

Στο 77’ η Παρί «άγγιξε» το δεύτερο γκολ, όταν μετά από μια πολύ γρήγορη αντεπίθεσή της, ο Κβαρατσκέλια μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε με δύναμη, με την μπάλα να κοντράρει στον Λιούις-Σκέλι, πριν βρει στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας των Λονδρέζων. Στο 85’ ήταν η σειρά της Άρσεναλ να απειλήσει, όταν μετά από μια εκτέλεση πλαγίου από τον Ράις, ο Ινκαπιέ πήρε την κεφαλιά και ο Μέντες έσωσε την Παρί με επέμβασή του πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Στο 87’ ο Μέντες έκανε… τσαφ, αλλά ο Μαρτινέλι δεν έκανε σωστή πάσα για να βγει τελική της Άρσεναλ, στο 89’ ο Ντουέ κατέβασε υπέροχα την μπάλα από βαθιά μπαλιά του Πάτσο και έστρωσε στον Βιτίνια, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση, με την μπάλα να περνά εκατοστά πάνω από την εστία του Ράγια. Στο 90’+7’ η Παρί έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, με τον Μπαρκολά να κάνει την κούρσα και να πλασάρει από πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, με το 1-1 να μην αλλάζει και με τον τελικό να οδηγείται σε ημίωρη παράταση.

Στο 100’, ο Χακίμι συνέκλινε από τα δεξιά και πλάσαρε από μακριά, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ, ενώ στο 102’, ο Μαντουέκε μπήκε στη μεγάλη περιοχή και έπεσε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Μέντες, με διαιτητή και VAR να συμφωνούν ότι δεν υπήρξε πέναλτι. Στο 107’ ο Μπαρκολά πήρε κεφαλιά από βαθιά μπαλιά, με τον Ράγια να βγαίνει έγκαιρα και να απομακρύνει προ του Νέβες, στο 117’ ο Νέβες έκανε γύρισμα και ο Ντουέ σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει στην αγκαλιά του Ράγια, ενώ στην τελευταία φάση της παράτασης, ο Γκίοκερες σούταρε με δύναμη πάνω σε αμυντικό, με τον τελικό να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι:

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος (106’ Μπεράλντο), Πάτσο, Μέντες – Ρουίθ (96’ Ζαΐρ Εμερί), Νέβες, Βιτίνια (106’ Ζαμπάρνι) - Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια (83’ Μπαρκολά), Ντουέ.

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια – Μοσκέρα (67’ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ- Ράις, Λιούις Σκέλι (91’ Θουμπιμέντι), Έντεγκαρντ (67’ (Γιόκερες) – Σάκα (83’ Μαρτινέλι), Τροσάρ (83’ Μαντουέκε), Χάβερτς (91’ Έζε).

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

Τέταρτος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ

Πηγή: skai.gr

