Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν «τρελάθηκε τελείως» μπορεί να οφείλεται σε συναισθηματική φόρτιση, αλλά παράλληλα ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη βοήθειά του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν «τρελάθηκε τελείως», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι εξετάζει νέες κυρώσεις στη Μόσχα, αν και επίκρινε επίσης τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στους Αμερικανούς και τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά για τη βοήθειά τους στην οργάνωση και την έναρξη αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ για τον Πούτιν, όπως αναφέρει το Reuters.

«Βεβαίως, ταυτόχρονα, αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή, που συνδέεται φυσικά με τη συναισθηματική φόρτιση του καθενός και με συναισθηματικές αντιδράσεις».

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν υπερασπίζεται τη Ρωσία, απαντώντας στην κριτική για τις πρόσφατες φονικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κάνει ό,τι χρειάζεται για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ρωσίας», δήλωσε ο Πεσκόφ, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα αυτά «απάντηση» στις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η δουλειά που γίνεται σχετικά με την πρόταση της Ρωσίας για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία συνεχίζεται και δεν έχει ακόμα υποβληθεί προσχέδιο.

Ο Πεσκόφ απέρριψε επίσης τις κατηγορίες περί ρωσικής ανάμιξης στις εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο ακίνητα και ένα αυτοκίνητο που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και δήλωσε ότι το Λονδίνο κατηγορεί τη Μόσχα για όλα τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στη Βρετανία.

Κατά κανόνα, αυτές οι κατηγορίες είναι «ψευδείς, αβάσιμες και συχνά γελοίες», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, μετά τις ρωσικές μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως και προειδοποίησε πως οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως» ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρζι εξέφρασε εκ νέου δυσαρέσκεια για τον Πούτιν, ο οποίος «στέλνει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο» στην Ουκρανία ενώ «βρισκόμαστε εν μέσω συνομιλιών» για το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές χθες Κυριακή το πρωί που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

«Εξαπολύει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Είμαστε εν μέσω συνομιλιών κι αυτός στέλνει πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Δεν μου αρέσει καθόλου», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι διάολο έχει πάθει;» διερωτήθηκε προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Η ρωσική επιδρομή κατά την οποία εξαπολύθηκαν 367 drones και πύραυλοι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη που καταγράφτηκε από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία σε αντίδραση για τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές.

