Τον γύρο του κόσμου κάνει η τρομακτική σκηνή που εξελίχθηκε χθες σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Αγγλία, όταν ο 29χρονος αθλητής Άνταμ Τζόνσον δέχθηκε φονικό χτύπημα στο λαιμό από το παγοπέδιλο αντίπαλου παίκτη.

Το πραγματικά απίστευτο δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers (η ομάδα του Τζόνσον) και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield το βράδυ του Σαββάτου, με περίπου 8.000 θεατές στο γήπεδο, παρόντες στη συγκολιστική σκηνή.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο άτυχος αθλητής να πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος στο έδαφος. Συμπάικτης του τον βοηθά, ο Τζόνσον σηκώνεται αιμοραγώντας και ο συναθλητής του τον βγάζει από την παγοπίστα κρατώντας τον από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη MailOnline ότι ο Τζόνσον προσπάθησε να συνεχίσει μετά τον τραυματισμό στο λαιμό του, αλλά κατέρρευσε.

Το παιχνίδι διακόπηκε ενώ οι θεατές έκλαιγαν σοκαρισμένοι από το φρικιαστικό γεγονός.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

