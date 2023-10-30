Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εικόνες σοκ από τον φριχτό θάνατο παίκτη του χόκεϊ στη διάρκεια αγώνα – Παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό 

Περίπου 8.000 θεατές είδαν ζωντανά το δυστύχημα που συνέβη με αδιανόητο τρόπο

Adam Johnson

Τον γύρο του κόσμου κάνει η τρομακτική σκηνή που εξελίχθηκε χθες σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Αγγλία, όταν ο 29χρονος αθλητής Άνταμ Τζόνσον δέχθηκε φονικό χτύπημα στο λαιμό από το παγοπέδιλο αντίπαλου παίκτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sportsnet (@sportsnet)

Το πραγματικά απίστευτο δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers (η ομάδα του Τζόνσον) και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield το βράδυ του Σαββάτου, με περίπου 8.000 θεατές στο γήπεδο, παρόντες στη συγκολιστική σκηνή. 

Στο σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο άτυχος αθλητής να πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος στο έδαφος. Συμπάικτης του τον βοηθά, ο Τζόνσον σηκώνεται αιμοραγώντας και ο συναθλητής του τον βγάζει από την παγοπίστα κρατώντας τον από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη MailOnline ότι ο Τζόνσον προσπάθησε να συνεχίσει μετά τον τραυματισμό στο λαιμό του, αλλά κατέρρευσε.

Το παιχνίδι διακόπηκε ενώ οι θεατές έκλαιγαν σοκαρισμένοι από το φρικιαστικό γεγονός. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγγλία Θανατος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark