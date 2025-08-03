Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε οκτώ ανθρώπους μέσα σε μία ημέρα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, την ώρα που η προσφυγή στη θανατική ποινή επιταχύνεται στη μοναρχία του Κόλπου, ιδίως για καταδίκες που συνδέονται με τα ναρκωτικά.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας SPΑ μετέδωσε πως τέσσερις Σομαλοί και τρεις Αιθίοπες εκτελέστηκαν χθες στο Νατζράν, «επειδή εισήγαγαν παράνομα χασίς στο βασίλειο».

Ένας Σαουδάραβας εκτελέστηκε για τον φόνο της μητέρας του.

Από τις αρχές του 2025, η Σαουδική Αραβία έχει εκτελέσει 230 ανθρώπους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Μεταξύ αυτών, 154 άνθρωποι εκτελέστηκαν για καταδίκες που συνδέονται με ναρκωτικά.

Το 2024, το βασίλειο προχώρησε σε 338 εκτελέσεις, ένα ρεκόρ που κινδυνεύει να ξεπεραστεί φέτος.

Πηγή: skai.gr

