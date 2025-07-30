Η κηδεία του Ozzy Osbourne, o οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, λίγες ημέρες μετά την ιστορική, αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Μπέρμιγχαμ, γίνεται σήμερα στη γενέτειρά του.

Ο θρυλικός πρωτοπόρος της χέβι μέταλ θα ταφεί στην πόλη καταγωγής του, μετά από πομπή στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν.

Συνοδεία μιας εύθυμης μπάντας χάλκινων πνευστών, των Bostin’ Brass, η νεκροφόρα με τη σορό του Όσμπορν περνάει αυτή την ώρα από τους δρόμους της πόλης, και ακολουθούν πεζή η σύζυγός του, Σάρον και τα παιδιά τους.

📺 TV en DIRECTO | Multitudinario funeral público de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath de Birmingham https://t.co/vC2QGUEczD — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2025

Χιλιάδες φανς του «Πρίγκιπα του Σκότους» είχαν κατακλύσει από νωρίς το πρωί τις κεντρικές οδούς της πόλης, από όπου θα περνούσε η νεκρική πομπή, για να αποχαιρετήσουν το μουσικό τους είδωλο.

Hours before the funeral procession and Ozzy Osbourne fans are filling up Birmingham’s Broad Street. “Sod work!!” one told me. pic.twitter.com/8DEpL2tNnz — Jonathan Savage (@JSavageTweets) July 30, 2025

Η νεκροφόρα με το φέρετρο θα κάνει μία στάση μπροστά στη διάσημη «Γέφυρα των Black Sabbath», η οποία έχει βουλιάξει από λουλούδια και ενθύμια που αφήνουν εκεί καθημερινά fans συγκροτήματος από όλα τα μέρη του κόσμου.

It's a solemn scene on Broad Street this morning, where Ozzy Osbourne fans have been gathered since the early hours for this afternoon's funeral cortege procession. Live updates here https://t.co/kzZPummvUP pic.twitter.com/Ldj2umq9UW — Birmingham Live (@birmingham_live) July 30, 2025

Ο ίδιος ο Ozzy είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήθελε η κηδεία του να είναι μια χαρούμενη γιορτή και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Μετά την πομπή στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, θα ακολουθήσει η ιδιωτική τελετή ταφής, παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων, πιθανότατα στην οικογενειακή έπαυλη των Οζμπορν στο Welders του Μπακιγχαμσάιρ, όπου ο θρύλος της ροκ πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Ωστόσο, με την περιφορά της σορού στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, ικανοποιείται το αίτημα χιλιάδων θαυμαστών να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το μουσικό τους είδωλο. Μάλιστα η οικογένεια Όσμπορν έχει αναλάβει όλα τα έξοδα της σημερινής ημέρας.

Live μετάδοση

Για τους θαυμαστές που δεν μπορούν να επισκεφθούν το Μπέρμιγχαμ για να δουν τη νεκρική πομπή του Όσμπορν, θα είναι διαθέσιμη μια ζωντανή μετάδοση από το διάσημο παγκάκι της γέφυρας των Black Sabbath.

«Ξέρουμε πόσο σημαντική θα είναι αυτή η στιγμή για τους θαυμαστές του. Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε εδώ τη νεκρική πομπή με την αγαπημένη του οικογένεια, στο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα, και είμαστε ευγνώμονες που προσφέρθηκαν γενναιόδωρα να πληρώσουν για να μπορέσει να συμβεί αυτό και να υποστηρίξουν την πόλη που του αποχαιρετάει όπως του αξίζει»,δήλωσε ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.

Ozzy Osbourne will make his final journey through his home city of Birmingham as fans, friends and family say goodbye.



Amy Cole told #BBCBreakfast the Black Sabbath singer's body will be taken in a hearse through the city, on the way to his private funeral… pic.twitter.com/8urXnRU0mR — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 30, 2025

Οι θαυμαστές που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής θα μπορούν επίσης να επισκεφθούν το Μουσείο και την Πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, όπου είναι ανοιχτό ένα βιβλίο συλλυπητηρίων, καθώς και την έκθεση Ozzy Osbourne Working Class Hero που άνοιξε η σύζυγός και μάνατζέρ του, Σάρον Όσμπορν, τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.