Πάπας Λέων: Είμαστε με τους νέους της Γάζας και του Κιέβου

Πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι πήραν μέρος στη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα XIV σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στην πανεπιστημιούπολη Τορ Βεργκάτα της Ρώμης.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Πρόκειται για καθολικούς νέους απ’ όλο τον κόσμο, από την Αλβανία μέχρι τη Συρία, από την Ισπανία μέχρι τη Βραζιλία, οι οποίοι ήρθαν στη Ρώμη και θέλησαν να ακούσουν το μήνυμα του Αμερικανού Ποντίφικα.



«Είμαστε στο πλευρό των νέων της Γάζας και του Κιέβου», δήλωσε ανάμεσα σε άλλα. «Αν είστε ανήσυχοι, σημαίνει απλά ότι είστε ζωντανοί» είπε ο Πάπας. Ο Ποντίφικας χαιρέτησε από κοντά πολλούς εκπροσώπους της νέας γενιάς, από το ειδικό του όχημα papamobile υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.



Είναι η πρώτη τόσο μαζική συνάντηση του Πάπα Πρέβοστ με τους πιστούς. Επί τέσσερις ημέρες οι νέοι που κατέκλυσαν την ιταλική πρωτεύουσα - στα πλαίσια του Αγίου Έτους των Καθολικών - προσευχήθηκαν, συζήτησαν, αντάλλαξαν εμπειρίες. Με κύρια έκκληση και επιθυμία να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να υπερισχύσει η ειρήνη και να μην σβήσει ποτέ η ελπίδα.

«Να αναζητάτε τη δικαιοσύνη»

Με τις σημαίες των χωρών τους, κιθάρες και τραγούδια, έκαναν μια «ειρηνική κατάληψη» σε δρόμους και πλατείες της Αιώνιας Πόλης, μεταφέροντας τα μηνύματά τους. Για τη φιλοξενία των προσκυνητών, στήθηκε ένας τεράστιος οργανωτικός μηχανισμός και παρέμειναν ανοικτά όλο το εικοσιτετράωρο δημοτικά σχολεία, μοναστήρια και εκκλησίες.



«Καλλιεργείστε τις πραγματικές φιλίες, γίνετε ιεραπόστολοι της ειρήνης», είπε ο Πάπας στους συγκεντρωμένους νέους, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με τεράστιο ενθουσιασμό και ένα σχεδόν ατέλειωτο χειροκρότημα.



Ο Πάπας Λέων XIV δεν χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αυθορμητισμό του Φραγκίσκου, αλλά οι σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι με την εντυπωσιακή αυτή συνάντηση, απέδειξε ότι μπορεί και θέλει να ξεπεράσει τα στενά όρια που συχνά επιβάλλει το επίσημο πρωτόκολλο.



«Οι τεχνολογίες και το διαδίκτυο είναι σίγουρα σημαντικά, αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε είδος, σε εμπόρευμα της αγοράς», τόνισε με έμφαση ο Πάπας. Και ζήτησε από την λαοθάλασσα των νέων που έφτασαν στη Ρώμη «να συνεχίσουν να αναζητούν τη δικαιοσύνη, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής τους για να καταφέρουν να οικοδομήσουν έναν κόσμο πιο ανθρώπινο».

Πηγή: Deutsche Welle

