Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατηγόρησε το Ισραήλ την Κυριακή ότι επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία της ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκε ένας εργαζόμενός της και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Η ανθρωπιστική οργάνωση ανέφερε ότι από την ισραηλινή επίθεση, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, «προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο».

Η Ερυθρά Ημισέληνος χαρακτήρισε την επίθεση στις εγκαταστάσεις της στη Χαν Γιουνίς «σκόπιμη» προσθέτοντας ότι η τοποθεσία των κεντρικών γραφείων της είναι «γνωστή» στον ισραηλινό στρατό ενώ πρόσθεσε ότι «σηματοδοτείται ξεκάθαρα από το κόκκινο έμβλημά της».

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) σε αίτημα του BBC να σχολιάσουν την καταγγελία της Ερυθράς Ημισελήνου απάντησαν ότι «δεν έχουν λάβει ενημέρωσε ούτε για πυρά πυροβολικού ούτε για αεροπορικές επιδρομές».

Βίντεο που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ερυθρά Ημισέληνος δείχνουν τμήματα του κτιρίου να φλέγονται, σύννεφα καπνού και σοβαρές ζημίες στο κτίριο.

🚨A video captures the initial moments of the Israeli forces' attack on the Palestine Red Crescent Society headquarters in Khan Younis, which sparked a fire in the building, killing one staff member and injuring three others.#NotATarget #Gaza pic.twitter.com/lZ8bEh5jGz — PRCS (@PalestineRCS) August 2, 2025

Η ανθρωπιστική οργάνωση δήλωσε «συντετριμμένη» από τον θάνατο του εργαζομένου της Ομάρ Ισλίμ, ενώ πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργαζόμενοί της καθώς και ένας πολίτης που προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά.

🛑This deliberate attack on a protected Red Crescent facility is a grave violation of International Humanitarian Law — it is a war crime.#NotATarget #IHl #Palestinercs pic.twitter.com/Sk3w4s2o2K — PRCS (@PalestineRCS) August 3, 2025

«Δεν επρόκειτο για λάθος», δήλωσε η Ερυθρά Ημισέληνος προσθέτοντας: «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για λογοδοσία και για προστασία του ανθρωπιστικού και ιατρικού προσωπικού».



Πηγή: skai.gr

