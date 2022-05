Οι Ρώσοι διοικητές επείγονται για στρατιωτικές επιτυχίες στο Ντονμπάς, κάτι που μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα στις ρωσικές δυνάμεις μετά τη Μαριούπολη, σημειώνει το Λονδίνο.



Μόλις η Ρωσία εξασφαλίσει την κατάληψη της Μαριούπολης, πιθανότατα θα αναδιατάξει τις εκεί δυνάμεις στο Ντονμπάς, ανακοίνωσε το πρωί το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελευταία του ενημέρωση το πρωί της Παρασκευής, προσθέτοντας ότι λόγω της πίεσης που δέχονται οι Ρώσοι διοικητές, πιθανότατα θα το κάνουν «χωρίς επαρκή προετοιμασία». .



Η σκληρή ουκρανική αντίσταση στη Μαριούπολη από την έναρξη του πολέμου σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή πρέπει να επανεξοπλιστούν και να αναπληρωθούν προτού μπορέσουν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά. Αυτή μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία όταν γίνει προσεκτικά.



