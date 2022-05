Τέλος στα σενάρια για συνέχιση των διαπραγματεύσεων (στα οποία επιμένει για δικούς της λόγους η Άγκυρα) φαίνεται να βάζει το Κίεβο δια του συμβούλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλους της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Σε tweet του που ανάρτησε την Πέμπτη, ο Ουκρανός αξιωματούχος διαμηνύει ότι εκεχειρία χωρίς απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων είναι αδύνατη, επισημαίνοντας ότι το Κίεβο δεν ενδιαφέρεται για συμφωνίες Κιέβου – Μόσχας τύπου Μινσκ (το 2015).

Ο Ποντολιάκ δεν διευκρινίζει εάν όταν μιλάει για αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων εννοεί και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε το 2015. «Διαπραγματευτική μας ομάδα τα όπλα» σημειώνει δε.



«Μην μάς προσφέρετε κατάπαυση του πυρός - αυτό είναι αδύνατο χωρίς την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται για νέο «Μινσκ» και την επαναφορά του πολέμου σε λίγα χρόνια. Έως ότου η Ρωσία είναι έτοιμη να απελευθερώσει πλήρως τα κατεχόμενα εδάφη, η διαπραγματευτική μας ομάδα είναι τα όπλα, οι κυρώσεις και τα χρήματα» αναφέρει χαρακτηριστικά στο tweet του ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Do not offer us a ceasefire - this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new "Minsk" and the war renewal in a few years. Until 🇷🇺 is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.