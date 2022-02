Κατάπαυση του πυρός στο Ντονμπάς ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη περιοχή τις τελευταίες μέρες.

«Συνεχίζοντας τις χθεσινές συνομιλίες, έχω ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας και τους νέους προκλητικούς βομβαρδισμούς. Είμαστε υπέρ της εντατικοποίησης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Υποστηρίζουμε την άμεση σύγκληση της TCG (Τριμερής Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία) και την άμεση καθιέρωση καθεστώτος κατάπαυσης του πυρός» έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.