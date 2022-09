«Όχι» της Δύσης στην προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία - Τι σημαίνει το αίτημα του Κιέβου για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στην παγκόσμια σκακιέρα, καθώς η Ρωσία προχώρησε και επισήμως στην προσάρτηση των τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας (Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αντιδρά άμεσα και να καταθέτει αίτημα ταχύτατης ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Σύσσωμη η Δύση καταδίκασε ως ψευδή τα δημοψηφίσματα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες και δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την προσάρτησή τους στη ρωσική επικράτεια, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

Κάθε άλλο, ωστόσο, από ξεκάθαρη είναι η θέση των δυτικών χωρών αναφορικά με το αίτημα του Κιέβου για άμεση ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ κλήθηκε να σχολιάσει του ουκρανικό αίτημα, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί στην ουσία του. Ο Νορβηγός επικεφαλής της Συμμαχίας δεν μας έκανε... σοφότερους, καθώς δήλωσε την υποστήριξη των Συμμάχων «στο δικαίωμα», όπως χαρακτηριστικά είπε, της Ουκρανίας να διαλέξει τον δρόμο της, ωστόσο, απέφυγε να δηλώσει με σαφήνεια αν η Συμμαχία υποστηρίζει την ένταξη, αυτή καθ' αυτή, της Ουκρανίας.

Concert and rally of Putler's supporters in the center of #Moscow . pic.twitter.com/u0FkxDbKvR

Σε αυτήν την περίπτωση, το θέμα περιπλέκεται. Τα 30 μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν κάθε κατάσταση σύμφωνα με τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Τα παραδείγματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι χαρακτηριστικά. Οι δύοο σκανδιναβικές χώρες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ωστόσο η Τουρκία, που επικαλείται -όπως και για την Ελλάδα εξάλλου- ότι προσφέρουν στέγη και εκπαίδευση σε τρομοκράτες (εννοεί Κούρδους), μπλοκάρει εδώ και μήνες τη διαδικασία ένταξής τους.

Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εναντιώνεται στα συμφέροντα της Μόσχας, γεγονός που έχει επισημανθεί με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους -μέχρι και σε επίπεδο απειλών- από τη Μόσχα. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι το εξής: Πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα στο αίτημα του Κιέβου για ένταξη στο ΝΑΤΟ;

Να σημειώσουμε δύο στοιχεία: 1)Η Τουρκία πουλά όπλα (drones) στην Ουκρανία και ταυτόχρονα συνεργάζεται σε μεγάλα concept με τη Ρωσία και 2)Δεν ξεκαθάρισε με επίσημη ανακοίνωσή της αν απορρίπτει την προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών στη ρωσική επικράτεια.

Η Τουρκία, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική χώρα που θα μπορούσε να μπλοκάρει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Μία ομάδα από ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την προειδοποίηση του Κρεμλίνου ότι δεν θα ανεχθεί τη Συμμαχία στα σύνορά του.

Συνολικότερα, ο κόσμος ξημέρωσε διαφορετικός την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Πλέον, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πόλεμο ή μία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως την ονοματίζει η Μόσχα. Πλέον ο κόσμος έχει να διαχειριστεί τον σοβαρότατο κίνδυνο ενός παγκόσμιου γεγονότος, που μέχρι πριν λίγο καιρό, ούτε μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε. Ο κίνδυνος μίας παγκόσμιας σύρραξης, ενός Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, είναι μεγαλύτερος από ποτέ, καθώς η Μόσχα θεωρεί πλέον ρωσικό έδαφος τις περιοχές που προσάρτησε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον τους, σημαίνει επίθεση κατά της Ρωσίας.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η Μόσχα είναι αποφασισμένη να σύρει τον κόσμο σε ένα πυρηνικό παγκόσμιο πόλεμο. Όμως η ένταση μεταξύ της Ρωσίας και του δυτικού κόσμου αναβαθμίστηκε σοβαρά και πλέον όλα δείχνουν να κρέμονται από μία λεπτή κλωστή.

Αυτό δεν είναι ακόμη σαφές. Ακόμη και ο κ. Πεσκόφ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πού θα χαράξει η Ρωσία τα νέα της σύνορα στην κατεχόμενη νότια Ουκρανία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, είπε ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς ως μέρος της Ρωσίας. Όσο για εκείνα τα μέρη που δεν βρίσκονται υπό κατοχή, είπε ότι αυτά θα πρέπει να «απελευθερωθούν». Με άλλα λόγια, θα συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις, έως ότου η Μόσχα εκπληρώσει τους στόχους της.

Πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου, η Ρωσία αναγνώριζε το σύνολο των δύο ανατολικών περιοχών ως ανεξάρτητες «λαϊκές δημοκρατίες». Τώρα η Μόσχα τις ορίζει ως ρωσικό έδαφος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε το ίδιο με τις δύο νότιες περιοχές, πριν από την τελετή του στην περίτεχνη αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου.

Έχοντας υπογράψει την προσάρτηση των ουκρανικών περιφερειών, θα υποβάλει τις συνθήκες προσάρτησης στα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου και θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα, πριν από τα 70ά του γενέθλια την επόμενη Παρασκευή. Στη συνέχεια, μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνταγμα της Ρωσίας.

Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά ποια είναι τώρα τα σχέδια του Ρώσου ηγέτη. Ωστόσο, η αντιδυτική ρητορική του έχει φτάσει σε νέο επίπεδο. Σαφώς θέλει η Δύση να καταλάβει ότι η Μόσχα θεωρεί τις επιθέσεις σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ως επιθέσεις στην ίδια τη Ρωσία.

Ο Πούτιν έχει ήδη απειλήσει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για την προστασία του ρωσικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων. «Αυτό δεν είναι μπλόφα», είπε. Και ο υπουργός Άμυνας λέει ότι η Ρωσία πολεμά τη Δύση ακόμη περισσότερο από την Ουκρανία.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόσφατος σχολιασμός για την πυρηνική κλιμάκωση ήταν ανεύθυνος: «Προτρέπουμε όλους να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα».

Μολδαβία-Γεωργία

Η Μολδαβία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν αναγνωρίζει τις ρωσικές «απόπειρες παράνομης προσάρτησης» τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών που η Μόσχα έχει εν μέρει καταλάβει και καταδίκασε τον άδικο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Η μικρή πρώην Σοβιετική δημοκρατία είναι επιφυλακτική για τις προθέσεις της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα έχει στρατεύματα και ειρηνευτικές δυνάμεις στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας και το Κισινάου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.

«Η χώρα μας επιβεβαιώνει την ισχυρή υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας.

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Μολδαβίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα της, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της επειδή η Ρωσία δεν σέβεται την ουδετερότητά της.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμε Ζουραμπισβίλι καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιοχές.

"Η διεξαγωγή ενός εικονικού δημοψηφίσματος για την υποστήριξη μιας κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και μιας βίαιης προσάρτησης δεν έχει καμία νομιμότητα ή μέλλον. Απορρίπτουμε αυτού του είδους τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας" έγραψε η Ζουραμπισβίλι, σε ανάρτηση της στο Twitter, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

H πρόεδρος της Γεωργίας καταδίκασε επίσης τα σχέδια επιστράτευσης στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και της Γεωργίας ως ακόμη μια κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών.

Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας στη Ρωσία, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και της ουκρανικής εθνικής κυριαρχίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τελετή που έγινε νωρίτερα σήμερα στο Κρεμλίνο, επανέλαβε ότι η Μόσχα θα θριαμβεύσει σε αυτήν την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν καταδίκασε την «παράνομη προσάρτηση» του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και επανέλαβε ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

G7

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καταδίκασαν την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «νέο ναδίρ» στον πόλεμο. Δεσμεύτηκαν επίσης ότι θα επιβάλουν νέα μέτρα σε βάρος της Μόσχας.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις υποτιθέμενες προσαρτήσεις, ούτε τα ψευδοδημοψηφίσματα που έγιναν υπό την απειλή των όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι επικεφαλής της διπλωματίας του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα επιβάλλουμε περαιτέρω οικονομικό κόστος στη Ρωσία και σε πρόσωπα και οντότητες, εντός και εκτός της Ρωσίας, που παρέχουν πολιτική ή οικονομική υποστήριξη σε αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσαν.

ΗΠΑ

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας επέβαλαν οι ΗΠΑ αφότου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι και εταιρείες που σχετίζονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συπεριλαμβάνονται στο νέο πακέτο κυρώσεων όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Rueters. Συγκεκριμένα, επέβαλε κυρώσεις σε 14 άτομα στο στρατιωτικό-βιομηχανικό λόμπι της Ρωσίας, σε δύο ηγετικά στελέχη της κεντρικής τράπεζας της χώρας, σε μέλη οικογενειών ανώτατων αξιωματούχων και σε 278 μέλη του ρωσικού νομοθετικού σώματος «για την ενεργοποίηση των πλαστών δημοψηφισμάτων της Ρωσίας και την προσπάθεια προσάρτησης κυρίαρχου ουκρανικού εδάφους».

Το Υπουργείο Οικονομικώνεξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο κυρώσεων σε όσους βρίσκονται εκτός Ρωσίας, εάν παρέχουν πολιτική ή οικονομική υποστήριξη στη Μόσχα.

Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι καθώς ο Πούτιν επιχειρεί δόλια να προσαρτήσει τμήματα της Ουκρανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

Μεταξύ εκείνων που επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι η διοικητής της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, οι οικογένειες του Ρώσου πρωθυπουργού, Μιχαήλ Μισούστιν, και του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επέβαλε επίσης περιορισμούς έκδοσης βίζας σε περισσότερα από 900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ρωσικού και του λευκορωσικού στρατού και «προσώπων της Ρωσίας για παραβίαση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ουκρανίας».

Σε μια σχετική κίνηση, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προσθέτει 57 φορείς στη «μαύρη λίστα» εξαγωγών των ΗΠΑ.

Ο οργανισμός έκανε επίσης σαφές ότι οι περιορισμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές στη Ρωσία μπορούν να ισχύουν για φορείς σε άλλες χώρες που υποστηρίζουν τον στρατιωτικό και βιομηχανικό τομέα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας με αποστολή απαγορευμένων τεχνολογιών και άλλων αντικειμένων που απαγορεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις 37 χώρες με παρόμοιους περιορισμούς

Βρετανία

Μετά τις ΗΠΑ σειρά παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την προσάρτηση των των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας ενώ η χώρα προχώρησε παράλληλα σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας στο υπουργείο Εξωτερικών τον Ρώσο πρέσβη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την «παράνομη» προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Τζέιμς Κλέβερλι.

Τα μέτρα θα περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε βασικές βρετανικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται και θα απαγορεύσουν την εξαγωγή στη Ρωσία σχεδόν 700 αγαθών που είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταποιητική παραγωγή, σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο Εξωτερικών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απόλυτα την ανακοίνωση του Πούτιν για την παράνομη προσάρτηση του ουκρανικού εδάφους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τα αποτελέσματα αυτών των ψευδών δημοψηφισμάτων ή οποιασδήποτε προσάρτησης ουκρανικού εδάφους. Το ρωσικό καθεστώς πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτήν την αποτρόπαια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό εργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας για να αυξήσουμε την οικονομική πίεση μέσω νέων στοχευμένων απαγορεύσεων σε υπηρεσίες.

Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας και το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τον αγώνα της για ελευθερία» επισήμανε ο Τζέιμς Κλέβερλι.

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας για την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% του εδάφους της στη Ρωσική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο.

Συγκεριμένα, κλήθηκε στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ο Ρώσος πρεσβευτής.

Ιταλία

Η νικήτρια των ιταλικών βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής, Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της καταδίκασε τα «δημοψηφίσματα» που διοργάνωσε η Ρωσική Ομοσπονδία σε ουκρανικές κατεχόμενες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας τόνισε:

«Η δήλωση προσάρτησης στη Ρωσική Ομοσπονδία τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας μετά τα δημοψηφίσματα φάρσα τα οποία πραγματοποιήθηκαν υπό βίαιη στρατιωτική κατοχή, δεν έχει καμία νομική ή πολιτική αξία. Ο Πούτιν αποδεικνύει και πάλι ότι διαθέτει ένα νέο ιμπεριαλιστικό όραμα, σοβιετικού τύπου, το οποίο απειλεί την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η νέα αυτή παραβίαση των κανόνων συνύπαρξης των Εθνών, από μέρους της Ρωσίας, επιβεβαιώνει την ανάγκη να παραμείνουν συμπαγείς και αρραγείς οι δυτικές δημοκρατίες».

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια» τονίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι απορρίπτουν «κατηγορηματικά» και καταδικάζουν «απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ» τις «παράνομες» προσαρτήσεις αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε τα παράνομα "δημοψηφίσματα" στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι η Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση» σημειώνουν τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας καθώς και της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.

«Είμαστε ακλόνητοι στην υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του εδάφους της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που διατυπώνονται από το Κρεμλίνο, η στρατιωτική κινητοποίηση και η στρατηγική της αναζήτησης ψευδούς παρουσίασης του εδάφους της Ουκρανίας ως της Ρωσίας και του ισχυρισμού ότι ο πόλεμος μπορεί τώρα να διεξάγεται στο έδαφος της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν την αποφασιστικότητά μας» δηλώνουν τα κράτη-μέλη.

«Θα ενισχύσουμε τα περιοριστικά μέτρα μας για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας. Θα αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχετική ανάρτηση που καταδικάζει τις προσαρτήσεις του Πούτιν πραγματοποίησε μέσω twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.