Μητσοτάκης: Δε θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας

Η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας επισημαίνει σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας. Η Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και κυριαρχία. Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται σταθερά με την Ουκρανία.»

We will never recognize the illegal annexation of Ukraine's territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU