Νέα Υόρκη: Έριξαν κόκκινη μπογιά στο Προξενείο της Ρωσίας - Αντιδράσεις για τις προσαρτήσεις

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην πρόσοψη του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Νέα Υόρκη σήμερα ως αντίδραση στην απόφαση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να υπογράψει την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές καθώς τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ και η Βρετανία αρνούνται να αναγνωρίσουν τις προσαρτήσεις. Παράλληλα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην επιβολή νέων κυρώσεων προς τη Μόσχα.

In New York, unknown people doused the Russian Consulate General with red paint. pic.twitter.com/GvbuNZ2Bnz